Kitzingen vor 1 Stunde

Sportgutscheine für Grundschüler und Vorschulkinder

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich viele Kinder deutlich weniger bewegt, haben weniger Sport gemacht oder konnten keine Schwimmkurse besuchen. Dem will die Bayerische Staatsregierung mit Maßnahmen zur Bewegungsförderung begegnen. Der Landkreis Kitzingen verteilt jetzt entsprechende Sportgutscheine an die Kinder in der Region, kündigt das Landratsamt in einer Pressemitteilung an.