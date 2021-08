Michael und Ralf Schumacher sind die wohl bekannten Brüder, die der deutsche Automobilsport hervorgebracht hat. Ihre Karriere hatte einst auf der durch ihre Formel-1-Erfolge inzwischen legendären Kerpener Kartbahn begonnen. Auch die Brüder Julian und Kevin Friemelt vom AMC Kitzingen fahren Kart und nehmen seit Jahren mit Erfolg an regionalen und nationalen Wettbewerben teil.

Auch in diesem Jahr: Julian, der 2019 den dritten Platz bei der deutschen Kart-Meisterschaft belegte , in der Altersklasse drei bei den 12- und 13-Jährigen und Kevin in der Altersklasse fünf bei den 16- bis 18-Jährigen haben sich – wie zuletzt vor zwei Jahren – für den Bundesendlauf im Jugend-Kartslalom-Pokal, der am 25. und 26. September in Bad Aibling (Lkr. Rosenheim) stattfindet, qualifiziert.

2020 wurde komplett abgesagt

Bei der Veranstaltung in Kitzingen Ende Juli waren 95 Teilnehmende in den fünf Altersklassen am Start, wobei auch in den beiden Wertung aussichtsreich platzierte Fahrerinnen und Fahrer außerhalb von Unterfranken antraten, um dort weitere Punkte zu sammeln. Mit den zwei vom Veranstalter gestellten, sechseinhalb PS starken Karts sausten sie über einen mit Pylonen gestellten Kurs. Dabei geht's um Zeit, aber verschobene Kegel schlagen auch mit Fehlerpunkten zu Buche.

Zumindest ein paar Rennen konnten in diesem Jahr stattfinden, nachdem 2020 die Saison wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt worden war. Neun Veranstaltungen waren von April bis Juli in Unterfranken geplant, am Ende waren's dann nur vier: in Hammelburg, Knetzgau sowie in Kitzingen und Würzburg. Die Rennen in Gerolzhofen, Bad Brückenau, Schweinfurt, Bad Neustadt und Karlstadt fielen dagegen erneut aus.

Meisterschaft aufgewertet

Weil mehr als die Hälfte der geplanten Veranstaltungen jedoch nicht zustande kam, änderte der ADAC als Ausrichter des Kartslalom-Pokals flugs das Reglement, wonach der unterfränkische Pokal mit weiteren Veranstaltungen in Mittel- und Oberfranken sowie in der Oberpfalz zum nordbayerischen aufgewertet wurde.

Beim letzten Lauf, den der Würzburger ADAC Ortsclub auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet in Dettelbach veranstaltete, waren's nur noch 83 Starterinnen und Starter, da einige, die sich nicht mehr für den Bundesendlauf oder für den BMV-Pokal qualifizieren konnten, nicht mehr teilnahmen.

Denn aus jeder Altersklasse nehmen nur die drei erfolgreichsten Teilnehmenden des nordbayerischen Kartslalom-Pokals am Bundesendlauf teil. Die besten fünf starten zudem im BMV-Pokal, der bayerischen Kart-Meisterschaft, deren erfolgreichste Starterinnen und Starter an der deutschen Meisterschaft teilnehmen. Julian und Kevin Friemelt vom AMC haben sich auch dafür qualifiziert.

Fünf Nachwuchsfahrer beim AMC

Der Kitzinger Automobilclub hat derzeit insgesamt fünf Nachwuchsfahrer. Felix Pinkl fährt seit einem Dreivierteljahr mit und belegte bei den 14- und 15-Jährigen auf Anhieb den siebten Platz. Sechster wurde sein Teamkollege Tony Michalek. Beide dürfen noch auf einen Startplatz im BMV-Pokal hoffen, sofern ein oder zwei Qualifizierte nicht teilnehmen.

"Es ist recht schwierig, Nachwuchs zu finden", sagt Markus Friemelt, der Vater von Julian und Kevin und Leiter des Kitzinger Rennens auf dem Parkplatz am Sportzentrum Sickergrund. Sonntags meist auf dem Kartplatz zu stehen, sei eben "nicht für jede Familie was". Für die Friemelts schon – jetzt umso mehr, um die erfolgreichen Kart-Brüder auf ihre nächsten Wettbewerbe vorzubereiten.

Ergebnisse Jugend-Kartslalom-Pokal, Altersklasse 1 (37 Teilnehmende): 1. Leon Heinze (Fränkische Schweiz), 2. Maxim Netsch (Marktredwitz), 3. Andreas Rauh (Auerbach).

Altersklasse 2 (43 Teilnehmende): 1. Joel Böhm (Auerbach), 2. Silas Weidlich (Würzburg), Jonas Kraus (Auerbach).

Altersklasse 3 (40 Teilnehmende): 1. Louis Sebald (Auerbach), 2. Pascal Godula (Knetzgau), 3. Julian Friemelt (Kitzingen).

Altersklasse 4 (33 Teilnehmende): 1. Elias Härtl (Auerbach), 2. Sarah Olonczik (Ansbach), 3. Colin Halbig (Ansbach).

Altersklasse 5 (23 Teilnehmende): 1. Luis Sollfrank (Falkenberg), 2. Kevin Friemelt (Kitzingen), 3. Julia Faltis (Wiesau).

Ergebnisse BMV-Pokal, Altersklasse 1 (acht Teilnehmende): 1. Sophia Weiß (Würzburg), 2. Max Losehand (Würzburg), 3. Nona Rehagel (Würzburg), 4. Julian Zellhöfer (Würzburg), 5. Anton Looke (Hammelburg).

Altersklasse 2 (13 Teilnehmende): 1. Silas Weidrich (Würzburg), 2. Otis Kehr (Knetzgau), 3. Nicolas Bartsch (Würzburg), 4. Timo Rehagel (Würzburg), 5. Luca Schaupp (Hammelburg).

Altersklasse 3 (10 Teilnehmende): 1. Julian Friemelt (Kitzingen), 2. Pascal Godula (Knetzgau), 3. Lauris Held (Hammelburg), 4. Hannes Börner (Schweinfurt), 5. Leandra Bartsch (Würzburg).

Altersklasse 4 (14 Teilnehmende): 1. Moritz Terhar (Knetzgau), 2. Finn Düring (Knetzgau), 3. Niklas Wolf (Hammelburg), 4. Julian Klawonn (Würzburg), 5. Tobias Geßner (Hammelburg).

Altersklasse 5 (12 Teilnehmende): 1. Kevin Friemelt (Kitzingen), 2. Tim Hilpert (Würzburg), 3. Raphael Stoppel (Knetzgau), 4. Sina Hetzer (Würzburg), 5. Noel Weidlich (Würzburg).