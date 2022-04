Fußball: A-Klasse vor 2 Stunden

"Werbung für die A-Klasse": Der FV Ülkemspor gewinnt das Stadtderby gegen Bayern Kitzingen

Den ehemaligen Fußball-Landesligisten Bayern Kitzingen hat es in die A-Klasse verschlagen. Dort führt in dieser Saison der Stadtrivale FV Ülkemspor Kitzingen die Liga an.