Mit einer Medaille ist der Schwarzacher Lars Hauk von den Internationalen Österreichischen Leichtathletik-Meisterschaften in St. Pölten zurückgekehrt. Der Schwarzacher (M45) gewann mit übersprungenen 1,70 Meter Bronze, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In dem gemischten Altersklassen-Wettbewerb waren 16 Springer am Start, darunter sogar ein Teilnehmer aus Australien.

Hauk begann in dem rund zweistündigen Wettkampf mit einer Anfangshöhe von 1,61 Meter, die er im ersten Versuch nahm. Auch die 1,64 und 1,67 Meter meisterte der Athlet des SV-DJK Schwarzenau fehlerfrei. Bei 1,70 Meter leistete er sich einen Fehlversuch, der ihm einen Nachteil gegenüber den ebenfalls im Wettbewerb verbliebenen Österreichern Alexander Leprich (Union Salzburg) und Dietbert Kowarik (ÖTB-Wien) einbrachte.

Mit verlängertem Anlauf versuchte sich Hauk dann an seiner Saisonbestleistung von 1,73 Meter, die er zwei Wochen zuvor in Lingen (Emsland) übersprungen und die ihm die Spitzenposition in der deutschen Bestenliste beschert hatte. Er scheiterte dreimal, war aber am Ende zufrieden mit dem dritten Platz. „Nach den corona-bedingten Absagen der Hallen-Europameisterschaften in Porto und der Freiluft-Weltmeisterschaften in Toronto war das der internationale Saisonhöhepunkt. Ein klasse Abschluss einer extrem kurzen und späten Saison“, wird Hauk in der Mitteilung zitiert.