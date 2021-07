Fußball vor 17 Minuten

Warum sich der FC Geesdorf über den neuen Landesliga-Modus freut

Die Geesdorfer starten in ihre dritte Landesliga-Saison. Wie ihr Spielertrainer Jannik Feidel die Niederlagen in den Testspielen erklärt und was für ihn am Anfang am wichtigsten ist.