Fußball: Kreisliga 1 vor 15 Minuten

Vogelwild! Zwölf Tore in nur einem Spiel in der Kreisliga 1

Gegen Heidingsfeld hält Sickerhausen zwar gut dagegen, am Ende aber nimmt der Favorit in einer torreichen Partie drei Punkte mit. In Winterhausen fielen noch mehr Tore.