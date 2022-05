Severo Sturm (Mitte) vom TSV Abtswind zieht vom 16-Meter-Raum ab. Sturm erzielte in seinem letzten Pflichtspiel für den TSV zwei Tore. Die Abtswinder haben dennoch ihr letztes Spiel der Saison 2021/22 in der Fußball-Bayernliga Nord gegen Ammerthal verloren. Foto: Hans Will