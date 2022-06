Fußball: Bayernliga Nord, Männer vor 48 Minuten

TSV Abtswind: Der Bayernligist möchte mehr als Platz neun – für ganz oben reicht es aber noch nicht

Am Samstag stellte der TSV Abtswind seine Neuzugänge vor. Was Manager Christoph Mix vom neuen Kader hält und warum er den Trainer so schätzt.