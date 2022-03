Zum zweiten Mal binnen eines Monats konnte Tischtennis-Regionalligist TV Etwashausen zu einem Auswärtsspiel nicht antreten, was erneut eine 0:10-Niederlage am Grünen Tisch zur Folge hat. Diesmal war das Coronavirus schuld, weshalb sich der TVE am Samstag erst gar nicht auf die Reise in die sächsische Karl-May-Stadt Hohenstein-Ernstthal machte. "Das ist wirklich bitter und frustrierend. In Bestbesetzung hätten wir uns dort durchaus etwas ausgerechnet", erklärte TVE-Macher Christoph Sasse auf Nachfrage. Er selbst laborierte zudem an einer Armverletzung.

Trotzdem kann das Schlusslicht den Klassenerhalt noch schaffen. "Am kommenden Sonntag ist der Tag des jüngsten Gerichts", so Sasse. Dann, am 27. März, treten die Etwashäuser um 13 Uhr bei der Drittliga-Reserve des FC Bayern München an, die mit nur einem Punkt Vorsprung auf dem Relegationsrang steht. Will heißen: Sollte der TVE in der Landeshauptstadt gewinnen, würde er bei dann noch zwei ausstehenden Spielen auf den drittletzten Platz springen, weil der dazwischen rangierende TTC Zella-Mehlis spielfrei hat. "Es hilft nicht viel herumzurechnen", unterstrich Sasse: "Wir müssen erstmal das Ding in München wuppen."