Tischtennis, Regionalliga Süd, Männer

TV Etwashausen – TSV Windsbach 4:6 (15:20)

Viel hätte nicht gefehlt und Tischtennis-Regionalligist TV Etwashausen hätte den bereits als Meister feststehenden Mittelfranken in deren letzten Spiel den ersten Punktverlust der Saison beschert. "Die Windsbacher wollten ihre weiße Weste bis zum Schluss behalten. Und wir brauchen womöglich noch Punkte für den Relegationsplatz. Dementsprechend umkämpft war das Match", sagte Etwashausens Christoph Sasse nach der 4:6-Niederlage gegen den Klassenprimus.

Dabei mussten die Etwashäuser auf den beruflich verhinderten Markus Jäger verzichten. Weil die zweite Etwashäuser Mannschaft parallel in der Verbandsliga im Einsatz war, sprang Sebastian Günzel, der jüngere Bruder von Kapitän Felix Günzel, aus der dritten Mannschaft ein.

Erwartungsgemäß hatte er auf diesem Niveau einen schweren Stand, auch wenn die Windsbacher ebenfalls ersatzgeschwächt angetreten waren. Während die Gebrüder Günzel im Doppel vor knapp 40 Zuschauern in der Florian-Geyer-Halle klar unterlagen, konnten Kamil Michalik und Christoph Sasse mit drei gewonnenen, engen Sätzen ausgleichen. In den Einzeln ging es bis zum 4:4 offen weiter, ehe der Drittliga-Aufsteiger die letzten beiden Spiele für sich entscheiden konnte.

Letztes Saisonspiel gewinnen oder bis Monatsende warten

Damit bleiben die Kitzinger auf dem Relegationsrang mit einem Punkt Vorsprung gegenüber dem TTC Zella-Mehlis und Bayern München II, die man vor Wochenfrist auswärts mit 6:4 bezwingen konnte .

Am nächsten Samstag, 9. April, um 14 Uhr empfängt der TV Etwashausen im letzten regulären Saisonspiel den Vizemeister TV Hilpoltstein II. Tags darauf tritt der FC Bayern im Münchner Derby gegen den TSV Gräfelfing an. Zella-Mehlis hat sein Saisonfinale erst am 30. April zu Hause gegen den TSV Bad Königshofen II. Erst dann wird sich unter Umständen entscheiden, ob es für die Etwashäuser in der Relegation weitergeht.

"Wir haben uns an das Regionalliga-Niveau gewöhnt und können mittlerweile in fast jedem Spiel mithalten", blickt Sasse guten Mutes nach vorne. Der TV Etwashausen II hat sich unterdessen in der Verbandsliga Nordwest mit einem 9:1-Auswärtssieg in Mönchberg die Meisterschaft gesichert.