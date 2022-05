Ein früherer Landesliga-Spieler wechselt zu einem früheren Landesligisten: Der TSV Sulzfeld, aktuell Siebter in der Fußball-Kreisklasse Würzburg 2, hat in einer Pressemitteilung seinen Trainer für die kommende Saison bekannt gegeben.

Nachfolger von Markus Wolf, der nach vier Jahren die Maustaler verlässt, ist Thorsten Selzam. Der 45-Jährige trainierte bis November vergangenen Jahres die SG Buchbrunn-Mainstockheim in der Fußball-Bezirksliga West. Mit der SG war Selzam, nachdem die vergangene Saison abgebrochen worden war, in seiner dritten Amtszeit auch zum dritten Mal als Trainer in die Bezirksliga aufgestiegen .

Sulzfeld meldet die zweite und dritte Mannschaft wieder eigenständig

Selzam, der als Spieler lange für die FT Schweinfurt in der Landesliga auflief, trat 2007 seine erste Station als Spielertrainer beim VfL Kleinlangheim an. Anschließend trainierte er erstmals fünf Jahre lang die SG Buchbrunn-Mainstockheim.

Für zwei Spielzeiten übernahm er von 2014 bis 2016 seinen Heimatverein, den TSV Waigolshausen, bevor er für eine Saison zur SG zurückkehrte . Auch den TSV Eßleben trainierte Selzam für ein Jahr, beim Landesligisten DJK Schwebenried-Schwemmelsbach dauerte dagegen sein Engagement nur wenige Monate .

Nachdem 2018 ein Wechsel zum FV Karlstadt nicht zustande kam , übernahm er Ende August desselben Jahres kurz nach Saisonbeginn zum dritten Mal die SG Buchbrunn-Mainstockheim und blieb bis November fast dreieinhalb Jahre.

Sowohl die zweite als auch die dritte Mannschaft des TSV Sulzfeld würden ab der nächsten Saison wieder eigenständig am Spielbetrieb teilnehmen, nachdem die Spielgemeinschaft mit dem SV Erlach, die vier Spielzeiten lang Bestand hatte, mit dieser Saison endet , informiert Sulzfelds Sportleiter Benjamin Krumpholz mit. "Dass wir weiterhin drei Mannschaften stellen können, macht uns nach wie vor besonders stolz", erklärt Krumpholz.

Charly Zehnder übernimmt wieder die zweite Sulzfelder Mannschaft

Die zweite Mannschaft der Sulzfelder, die gegenwärtig in der A-Klasse antritt und nach dieser Saison das Spielrecht der dann aufgelösten SG behält, übernimmt Karl-Heinz Zehnder. Der 57-Jährige, auch dritter Vorsitzender des TSV, trainiert im Männerbereich in der laufenden Saison die SG Markt Einersheim/Seinsheim-Nenzenheim sowie in der Jugend die Sulzfelder U-19-Junioren. Bereits vor zwölf Jahren trainierte "Charly" Zehnder für ein Jahr die Sulzfelder Reserve.

"Beide Trainer sind für uns die absolut logische Wahl, denn wir bekommen eine ganze Mannschaft aus der U 19 dazu. Diese jungen Fußballer, zusammen mit dem schon jetzt sehr jungen Kader, sollen von den beiden gefordert und vor allem gefördert werden", so Krumpholz.

Sportleiter Krumpholz und Trainer Selzam kennen auch aus SG-Zeiten

Es sei weiterhin "der Sulzfelder Weg", auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen. "Sie werden die Zukunft unseres Vereins sein", verdeutlicht Krumpholz, der von 2007 bis 2012 als Torhüter für die SG Buchbrunn-Mainstockheim und somit auch eine Zeit lang unter dem damaligen SG-Trainer Thorsten Selzam spielte.

Trainer der dritten Mannschaft, die in der B-Klasse antritt, bleibt Daniel Tausend. Der 34-Jährige ist seit 2014 für die "dritte Garde" der Maustaler verantwortlich.