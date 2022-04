Handball, Landesliga Nord, Männer

SV Michelfeld – HaSpo Bayreuth II 25:23 (13:13).

Ein Sieg am Sonntag gegen Bayreuths Reserve folgte auf die letztlich klare Niederlage (25:34) unter der Woche gegen die dritte Mannschaft vom Handball-Bundesligisten HC Erlangen.

Michelfelds Co-Trainer Florian Hähle sieht weiterhin alle Chancen, in den für seine Mannschaft verbleibenden vier Spielen den Klassenerhalt zu erreichen: "Für uns gilt es jetzt – im Heimspiel unter der Woche gegen Bruck und am Samstag gegen Rödental." Der Abstiegskampf werde bis zum letzten Spieltag in Helmbrechts gehen, vermutet Hähle.

Als einziger Landesliga-Verein hat der SV Michelfeld noch vier Partien offen, die bis zum 7. Mai gespielt werden müssen. Ob das ein Vorteil ist, wird sich zeigen. Generell kritisiert Hähle den engen und strapaziösen Spielplan: Er verstehe nicht, warum die Saison bereits Anfang Mai beendet sein müsse. Das treffe vor allem die Michelfelder gewaltig.

Michelfeld lässt sich von Verletzungen und Ausfällen nicht aufhalten

Das wichtige Spiel gegen Bayreuth gewannen die Michelfelder wieder mal durch ihre enorme Moral, die Co-Trainer Hähle begeistert. Auch von fehlenden und verletzten Akteuren, wie unter anderem Kreisläufer Dominic Faustmann, ließen sie sich nicht unterkriegen. "Wir kriegen es irgendwie hin und tauschen die Positionen. Da springen andere in die Bresche." Zuletzt agierte etwa Spielertrainer Maximilian Häckner als Kreisläufer.

Gegen Bayreuth war es erneut ein Auf und Ab in einer insgesamt engen Partie. In den entscheidenden Phasen gelangen gerade Häckner wichtige Tore, wie das 22:21 (51.). Als der Spielertrainer wenig später mit einer Zeitstrafe vom Feld musste, agierten seine Mitspieler clever und hielten ihren Vorsprung. "Wir sind geduldig geblieben", fand Hähle.

Beim 25:34 unter der Woche gegen Erlangen hatten die Michelfelder von Beginn an wenig Chancen. Die Gäste waren mit acht Spielern aus dem Kader der A-Jugend-Bundesliga sowie drei Routiniers angetreten. "Die können schon was, das hat man gemerkt", musste Hähle anerkennen. Erst nach dem 22:27 (52.) sei das Ergebnis eindeutiger geworden.

Tore gegen Bayreuth: Möslein 7/4, Häckner 7/3, Holler 4, Kister 4, Olbrich 2, Henning 1.

Tore gegen Erlangen: Häckner 5, Kister 5, Henning 4, Olbrich 4, Jürgen Dennerlein 2/1, Ochel 2, Schardt 2, Reinhardt 1.