Christian Steinmetz (31) und Maurizio Orofino (46) sind auch in der Saison 2022/23 für die erste Mannschaft bei der SpVgg Giebelstadt, derzeit Zweiter in der Fußball-Kreisklasse Würzburg 2, als Trainer verantwortlich. Darüber informierte der Verein in einer Pressemitteilung. Während Steinmetz seit Juli 2020 bei der Spielvereinigung ist, kam Orofino im Juni 2021 als Partner dazu. Einen Wechsel gibt es dagegen bei der zweiten Mannschaft in der A-Klasse Würzburg 2 zur Winterpause: Da Mumin Berkoli aus beruflichen Gründen aufhört, übernimmt der Reichenberger Gerald Spahmann (38) die Giebelstädter Reserve.