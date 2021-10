Handball, Landesliga Nord Frauen

HG Zirndorf II – HSG Mainfranken 27:25 (17:11).

Eine zu nachlässige Abwehrleistung im ersten Abschnitt sah HSG-Trainerin Steffi Placht als Ursache für die Auftakt-Niederlage ihrer Frauen: "Wir waren am Anfang indisponiert und bekamen keinen richtigen Zugriff. 17 Gegentore in einer Hälfte sind einfach zu viel." Zirndorfs im Schnitt recht junge Bayernliga-Reserve erwies sich als wendige und schnelle Mannschaft, die den anfangs zu statischen Gästen immer wieder Probleme bereitete. Nach ausgeglichenem Beginn (7:8, 12.) leistete sich die HSG eine Schwächephase, in der Zirndorf bis auf sechs Tore davon zog (17:11, 28.).

Im zweiten Abschnitt griff die nun auf eine offensivere 4:2-Variante umgestellte Abwehr der Gäste mit der Zeit immer besser. Melanie Meyer verkürzte auf 18:19 (42.), die HSG kämpfte sich heran. "Wir haben in der Phase zwei Gegenstöße vergeben, da hätten wir ausgleichen können. Zirndorf wurde schon unruhig, aber es reichte in der Schlussphase leider nicht", fasste Placht zusammen. Insgesamt sei sie jedoch nicht unzufrieden gewesen mit ihren Frauen nach der langen Wettkampfpause.

Tore: Melanie Meyer 9/4, Ebner 5, Flohr 4, Julia Meyer 2, Schwab 2, Hackenbroich 1, Geißler 1, Wegner 1.

Bezirksoberliga Staffel B Männer,

HSG Mainfranken – HSG Volkach 37:34 (20:16).

In einem rasanten, temporeichen Spiel mit 71 Toren behielt die Gemeinschaft aus Kitzingen am Ende die Oberhand. Die körperlich starken Volkacher machten es den Gastgebern schwer, mit Florian Brezinas Treffer zum 9:6 zog Volkach sogar bis auf drei Tore weg (13.).

Doch nicht nur der gut aufgelegte Denis Motscha blieb bei den Mainfranken mit insgesamt zwölf Toren treffsicher. In der zweiten Hälfte schmolz der scheinbar sichere Vorsprung der Mainfranken (26:19, 35.) mehr und mehr zusammen. Beim Stand von 33:32 (58.) vergab Volkachs Thorsten Klinger einen Siebenmeter und damit die Chance zum Ausgleich.

Nicht nur hier erwies sich Mainfrankens starker Torwart Simon Dornberger als Matchwinner. "Unser Pluspunkt war, dass wir die Führung nie aus der Hand gegeben haben. Am Ende haben wir es über die Zeit gebracht", sagte HSG-Informant Dominik Ruschin.

Mainfranken: Motscha 12/1, Neuweg 6, Ruschin 6, Schmitt 5, Kohlmann 4, Höhn 2, Keyer 1, Uhl 1. Volkach: Baumann 8/2, Brezina 5, Lutz 5, Klinger 4/2, Seitzer 4, Weimann 3, Fröstl 2, Cronau 1, Fertig 1, Goardou 1.