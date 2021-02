Die SG Buchbrunn/Mainstockheim hat den Vertrag mit ihrem Trainer Thorsten Selzam um eine weitere Saison verlängert. Dies gab Manfred Trinklein, der Sportleiter des Fußball-Kreisligisten, bekannt. "Die Vorstandschaft ist mit Thorstens Arbeit sehr zufrieden und schätzt sich glücklich, mit dem fachlich kompetenten und erfolgreichen Trainer weiterhin zusammenzuarbeiten", schreibt Trinklein in einer Pressemitteilung. Ferner informiert er über den Wechsel des Spielers Mirco Pfeuffer von der DJK Würzburg zurück zur SG. Selzam ist seit 2018 Trainer bei Buchbrunn/Mainstockheim. In der derzeit unterbrochenen Saison liegt seine Mannschaft an der Tabellenspitze der Kreisliga 1 Würzburg.