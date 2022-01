Die Voraussetzungen für die Bundesliga-Faustballerinnen vom TV Segnitz waren ungünstig vor diesem Wochenende.

Nachdem sie sieben Wochen lang nicht in der eigenen Halle trainieren konnten, hätte das Training in der vergangenen Woche wieder an Fahrt aufnehmen sollen, doch unsichere Coronatest-Ergebnisse und die danach waltende Vorsicht, lieber nicht statt mit dem Risiko einer Infektion zu trainieren, verhinderten das.

Konkurrent ist jetzt punktgleich

"Wir sind praktisch völlig kalt nach Käfertal gefahren", beschreibt Trainer Uli Lauck die Lage vor dem Auswärtsspieltag im Mannheimer Stadtbezirk.

In der dortigen Halle war zu sehen, dass den Segnitzerinnen trotz allen Wollens und des selbstredend auch vorhandenen Könnens die Vorbereitung fehlte. Gegen den direkten Konkurrenten und Gastgeber TV Käfertal verloren sie klar mit 0:3. "Die Niederlage am dritten Spieltag gegen den Letzten Tannheim fällt uns jetzt schwer auf die Füße, da der Gegner punktgleich mit uns ist", haderte Lauck.

Im zweiten Spiel gegen die vom Abstieg bedrohten Gärtringerinnen setzten sich die Segnitzerinnen wiederum deutlich mit 3:0 durch. "Wir haben von ihren Fehlern profitiert. Es ist schon besser gelaufen, aber immer noch nicht rund", stellte der Trainer fest. Alle Spielerinnen hätten "noch Luft nach oben" gehabt, allerdings sei das auch allzu verständlich angesichts des ausgefallenen Trainings.

Segnitz hat Mindestziel erreicht

Die aktuelle Unsicherheit setze allen Mannschaften in der Ersten Faustball-Bundesliga zu. "Du weißt eigentlich nie, unter welchen Bedingungen ein Spieltag stattfindet", sagte Lauck. Positiv sei, dass seine Mannschaft ihr Mindestziel, den Klassenerhalt, bereits erreicht habe.

"Wir werden uns jetzt überhaupt keinen Druck machen, ob wir uns für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifizieren", erklärte er. Natürlich wäre es eine wichtige Erfahrung für die jungen Frauen, an diesem Turnier teilnehmen zu dürfen. Jedoch weiß er auch: "Wenn wir wirklich dabei sein wollen, müssen wir unsere letzten vier Spiele gewinnen."

Die Endrunde um die deutsche Faustball-Meisterschaft 2022 der Frauen in der Halle soll Anfang März in Wardenburg (Lkr. Oldenburg) stattfinden.