Fußball: Bayernliga vor 1 Stunde

Schwache erste Halbzeit: Abtswind verliert in Gebenbach

Das Auswärtsspiel in der Oberpfalz könnte ganz anders laufen. Wie der TSV Abtswind trotz einer Mehrzahl an Torchancen gegen die DJK Gebenbach an sich selbst scheitert.