Faustball: Bundesliga vor 59 Minuten

Nationaler Faustball-Stützpunkt: Hohe Auszeichnung für den TV Segnitz

Drei Segnitzer werden Ende Juli mit der U-18-Nationalmannschaft an der Faustballer-Weltmeisterschaft teilnehmen. Wie es für ihren Verein am Wochenende in der Bundesliga lief.