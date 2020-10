Handball

Landesliga Nord Männer

HSG Fichtelgebirge – HSG Lauf/Heroldsberg TSV Lohr II – MTV Stadeln abg. TV Gundelfingen – HC Erlangen III SG Regensburg II – TSV Rothenburg TSV Niederraunau – SV Michelfeld HaSpo Bayreuth II – SC 04 Schwabach HSG Rödental/Neustadt – TV Erlangen-Bruck II

1. (1.) TSV Rothenburg 2 2 0 0 61 : 42 4 : 0 2. (2.) HSG Fichtelgebirge 2 1 1 0 56 : 48 3 : 1 3. (3.) HSG Rödental/Neustadt 2 1 1 0 54 : 48 3 : 1 4. (4.) TV Erlangen-Bruck II 1 1 0 0 21 : 17 2 : 0 5. (5.) TSV Niederraunau 2 1 0 1 51 : 59 2 : 2 6. (6.) HSG Lauf/Heroldsberg 2 1 0 1 57 : 53 2 : 2 7. (7.) TV Gundelfingen 2 1 0 1 50 : 43 2 : 2 8. (8.) SG Regensburg II 2 1 0 1 46 : 49 2 : 2 9. (9.) HaSpo Bayreuth II 1 0 1 0 25 : 25 1 : 1 10. (10.) MTV Stadeln 2 0 1 1 52 : 63 1 : 3 11. (11.) HC Erlangen III 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 11. (11.) Helmbrechts/Münchberg 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 13. (13.) SV Michelfeld 1 0 0 1 18 : 24 0 : 2 14. (14.) TSV Lohr II 1 0 0 1 19 : 29 0 : 2 15. (15.) SC 04 Schwabach 2 0 0 2 42 : 52 0 : 4

TSV Niederraunau – SV Michelfeld 25:28 (15:15). Im zweiten Anlauf hat es für den SV Michelfeld mit dem ersten Saisonerfolg geklappt: „Die Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt. Wir waren über sechzig Minuten konzentriert und haben Willen und Entschlossenheit an den Tag gelegt,“ freute sich SV-Spielertrainer Maximilian Häckner. Nach ausgeglichener erster Hälfte, in der keine Mannschaft mehr als zwei Tore Vorsprung herausspielen konnte und die folgerichtig mit einem Remis endete, erhöhte Michelfeld beim Gastspiel im Landkreis Günzburg nach dem Wechsel noch einmal die Schlagzahl, startete mit einem 3:0-Lauf und gab die Führung fortan nicht mehr aus der Hand. Bis auf fünf Tore wuchs der Vorsprung vor Beginn der Schlussphase an, wodurch der Weg für die aus der Süd-Staffel umgruppierten Hausherren letztlich zu weit wurde. „Wir sind auch nicht in Panik geraten, wenn mal etwas nicht funktioniert hat,“ blickt Häckner mit Wohlgefallen auf einen Fortschritt im Vergleich zur Vorsaison und stellt fest: „ Wenn wir es schaffen, diese Einstellung und diesen Einsatz immer aufs Parkett zu bringen, werden noch weitere Siege folgen.“

Niederraunau: Sadlo 7, Egger 4, Kornegger 4/1, Blösch 3, Hegenbart 2, Rosenberger 2, Ugur 2, Rothermel 1/1. Michelfeld: Olbrich 7, Häckner 6, Möslein 6/3, Mölter 3, Ochel 2, Henning 1, Holler 1, Reinhart 1, Schardt 1.

Landesliga Nord Frauen

HC Forchheim – TS Herzogenaurach II Nabburg/Schwarzenf. – Helmbrechts/Münchberg HSG Pleichach – 1. FC Nürnberg HSG Mainfranken – TSV Wendelstein TV Marktsteft – HC Sulzbach-Rosenberg HG Zirndorf II – DJK Rimpar SG Kunstadt/Weidhausen – SC 04 Schwabach

1. (1.) HSG Mainfranken 1 1 0 0 34 : 25 2 : 0 2. (2.) HC Forchheim 1 1 0 0 26 : 22 2 : 0 3. (3.) TV Marktsteft 1 1 0 0 20 : 17 2 : 0 4. (4.) HSG Pleichach 1 1 0 0 23 : 21 2 : 0 5. (5.) 1. FC Nürnberg 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 5. (5.) HG Zirndorf II 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 5. (5.) Nabburg/Schwarzenfeld 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 5. (5.) SC 04 Schwabach 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 5. (5.) Helmbrechts/Münchberg 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 5. (5.) TS Herzogenaurach II 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 5. (5.) TSV Wendelstein 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 12. (12.) DJK Rimpar 1 0 0 1 17 : 20 0 : 2 13. (13.) Kunstadt/Weidhausen 1 0 0 1 25 : 34 0 : 2 14. (14.) HC Sulzbach-Rosenberg 2 0 0 2 43 : 49 0 : 4

HSG Mainfranken – TSV Wendelstein 32:17 (16:10). Zufrieden war HSG-Trainerin Steffi Placht mit der Vorstellung ihrer Mannschaft. Die hatte nur zu Beginn etwas Schwierigkeiten mit den quirligen Gästen. „Anfangs haben wir uns von deren Beweglichkeit und schnellem Spiel überraschen lassen,“ stellte Placht fest. Doch nach rund einer Viertelstunde bekam die Heim-Sieben das Geschehen – auch dank offensiverer Deckung – immer besser in den Griff. Bis zur Pause hatten sich die HSG-Damen bereits mit sechs Treffern abgesetzt und ließen Wendelstein nach dem Wechsel nicht mehr den Hauch einer Chance. Wie aus einem Guss agierten sie nun und die Offensivmaschinerie lief auf Hochtouren. Während sich die Gäste darauf konzentrierten, Melanie Meyer so weit möglich in Schach zu halten, sprangen diesmal vor allem Lea Geuder und die erst 16-jährige Außenspielerin Maja Wegner in die Bresche und trugen Mainfranken zum klaren Erfolg.

Mainfranken: Geuder 8, Melanie Meyer 8/2, Wegner 4, Julia Meyer 4, Selina Geißler 3, Petra Geißler 2, Golm 2, Ebner 1. Wendelstein: Möller 7/2, Grosam 5, Julia Gocke 2, Andrea Gocke 1, Krauß 1, Würsig 1.