SV Michelfeld – SG Helmbrechts/Münchberg 29:23 (15:11). Im sechsten Anlauf durften die Michelfelder endlich ihren ersten Sieg in dieser Runde bejubeln. "Das war mehr als verdient. Man hat diesmal gesehen, was in der Mannschaft steckt, wenn sie ihr Potenzial auf die Platte bekommt", zeigte sich SV-Spielertrainer Maximilian Häckner erleichtert.

Seine Mannen fanden von Beginn an ins Spiel und lagen abgesehen von einem 4:4-Zwischenstand (7.) ständig in Führung. Mit zwei Treffern von Julian Henning setzte sich der SV bis auf 12:7 (21.) ab. Die Gastgeber spielten sich ihre Chancen auch im zweiten Abschnitt gut und geduldig heraus, Helmbrechts/Münchberg kam einmal noch bis auf zwei Treffer ran (22:20, 51.), doch Thorsten Holler und Julian Henning legten in der Folge auf 24:20 (54.) nach. Damit war eine Vorentscheidung gefallen.

Michelfeld: Olbrich 7/1, Henning 4, Möslein 4/1, Jürgen Dennerlein 3, Holler 3, Ochel 2, Faustmann 2, Reinhart 2, Häckner 1, Schardt 1.

SG Helmbrechts/Münchberg – HSG Mainfranken 28:28 (12:14). Der Krimi im Frankenwald hatte ein schlechtes Ende für die Mainfranken. In letzter Sekunde gelang den Gastgeberinnen per Siebenmeter noch der Ausgleich. "Der musste wiederholt werden, und dann war unsere Torhüterin Lara Moser noch am Ball dran", haderte Gästetrainerin Steffi Placht mit der finalen Szene.

Während der 60 Minuten zuvor waren die ohne Julia Flohr und Lea Geuder angetretenen Gäste nahezu ständig in Führung gelegen. Zweimal betrug der Vorsprung vier Tore, wie nach Julia Meyers Doppelschlag zum 8:12 (23.). Eine unnötige Zeitstrafe brachte die Mainfranken danach aus dem Konzept, der Vorsprung schmolz. In der Schlussphase hatte sich die HSG mit Melanie Meyers 26:22 (56.) wieder vier Tore abgesetzt, die Gastgeberinnen profitierten von zwei Zeitstrafen und glichen mit zwei Toren in den letzten 50 Sekunden noch aus.

Mainfranken: Melanie Meyer 11/2, Wegner 5, Julia Meyer 4, Ruschin 3/1, Hackenbroich 2, Schwab 2, Ebner 1.