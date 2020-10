Zufrieden waren die Verantwortlichen der Handballerinnen des TV Marktsteft mit dem Verlauf der im März abgebrochenen Landesliga-Premierensaison. In akute Abstiegsgefahr geriet der Aufsteiger schließlich nie und beschloss die Spielzeit auf Rang neun im gesicherten Mittelfeld. „Die Mädels haben das super gemeistert,“ lobt Trainer Viliam Vitkovic die Leistung seiner Mannschaft. Die dient gleichzeitig als Blaupause für die neue Spielzeit, die für den TVM an diesem Samstag gleich mit dem Derby gegen Rimpar beginnt (18 Uhr, Mehrzweckhalle). Denn in ähnlichen tabellarischen Sphären möchte sich die junge Mannschaft, die auch diesmal wieder einige A-Juniorrinnen in die erste Mannschaft integrieren möchte, auch in ihrer zweiten Landesliga-Runde wieder bewegen. „Man sagt ja, das zweite Jahr in einer Liga ist immer das Schwerste,“ bemüht Vitkovic eine altbekannte Sportlerweisheit. Die soll sich nach Marktstefter Wünschen natürlich nicht bewahrheiten. Der Trainer setzt vor allem auf den Erfahrungsschatz, den seine Spielerinnen in der Vorsaison gesammelt haben und von dem sie nun profitieren sollen, um sich im „Landesliga-Haifischbecken“ erneut zu behaupten.

Corona sorgt für Fragezeichen

Die Vorzeichen dafür hätten, findet Vitkovic, allerdings günstiger stehen können. „Es ist schon Vorfreude da, aber insgesamt sind die Gefühle eher gemischt,“ gesteht der Coach. Corona hinterlasse auch in Marktsteft viele Fragezeichen. „Wie läuft das alles ab? Können wir die Saison wirklich so durchziehen wie geplant“? All das seien Fragen, die sich ihm stellten, so Vitkovic. Die Pandemie-Lage sei während der Vorbereitung stets präsent in den Köpfen der Spielerinnen gewesen. Zumal der Verein durch einen positiven Covid-19-Fall bei den Bezirksoberliga-Herren selbst betroffen war. Eine Spielerin musste sich daraufhin aufgrund familiärer Verbindungen in Quarantäne begeben und eine Trainingseinheit der Damenmannschaft abgesagt werden.

Weitere Konsequenzen hatte der positive Befund für Vitkovics Arbeit nicht. Dennoch sagt der Übungsleiter: „Es war eine ganz andere Vorbereitung als sonst.“ Als Team habe man wenig im handballspezifischen Bereich arbeiten können und stattdessen eher versucht, sich konditionell in Schuss zu bringen und die individuellen Fähigkeiten zu verbessern. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht,“ ist Vitkovic unter den gegebenen Umständen dennoch zufrieden mit dem Leistungsstand seines Teams. Das hat personell in der Pause indes wenig Veränderungen erfahren. Lara Moser wechselte zur HSG Mainfranken und wurde auf der Torhüterposition durch Sophia Röder von der SG Dettelbach/Bibergau ersetzt. Ansonsten blieb der Kader zusammen, muss aber die längerfristigen verletzungsbedingten Ausfälle von Anne Hering und Franziska Remler verkraften. Auch auf der Marktstefter Bank gab es eine Veränderung: A-Jugend-Coach Luca Endres ersetzt Valentina Dennerlein, die nach Michelfeld zurückkehrte, als Vitkovics Assistent.