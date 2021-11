Kegeln, Landesliga Nord Männer

SKC Germania Marktbreit –

Gut Holz Schweinfurt 6:2 (3173:3136)

Keglerinnen und Kegler feuern ihre Kolleginnen und Kollegen auf den Bahnen mit Schlachtrufen an, um ihnen moralische Unterstützung für den nächsten Wurf zu geben.

In dieser Spielzeit hatten die Männer vom Sportkegelclub Germania Marktbreit – der einzige Klub im Landkreis Kitzingen, der mit seinen Frauen und Männern in der Landesliga vertreten ist – bisher reichlich Anlass dazu und skandierten in höchsten Tönen. Während bei den Keglern von Gut Holz Schweinfurt nach dem Gastspiel und einer 2:6-Niederlage in Marktbreit eher Katzenjammer angesagt war, erschallten an der Marktbreiter Buheleite die Rufe der nach den ersten vier Spieltagen immer noch ungeschlagenen Germanen.

Im Startpaar avancierte Simon Hanselmann mit 573 Holz mit großem Abstand zum Tagesbesten und nahm seinem Schweinfurter Gegenüber Christian Kraus gleich mal 53 Holz ab. "Dass unsere Trainerin Theresa Tiedemann mir zur Seite steht, macht sehr viel aus, auch der Markus profitiert sehr von ihrer Unterstützung", verriet Hanselmann sein Erfolgsgeheimnis.

Marktbreiter Schlusspaar hat einen beruhigenden Vorsprung

Tatsächlich spielte sein Kamerad Markus Lohmüller im Mittelpaar mit 526 Holz solide und knöpfte dem Schweinfurter Christian Schneider weitere 21 Holz ab. Die Einschätzung des verletzten Roland Knieling, dass Marktbreits Youngster Yannick Haaf meist später aufblühe, traf zu, denn der erst 21-Jährige rang mit 531 Holz seinen Rivalen Klaus Vollert nieder.

Das war schon mehr als die halbe Miete, denn die Gastgeber führten mit 3:1 und 96 Holz Vorsprung, nachdem es lediglich für Eberhard Knöchel nicht ganz so gut gelaufen war. Ihm gelangen zwar 521 Holz, doch das waren zwei weniger als bei Gut-Holz-Kegler Andy Schreiber.

"Ich komm' hier einfach gar nicht klar." Christian Schneider, Kegler von Gut Holz Schweinfurt, über die Marktbreiter Kegelbahn

Das Marktbreiter Schlusspaar ging somit mit einem beruhigenden Polster auf die Bahn. Allerdings erwischte Christian Rüth einen rabenschwarzen Tag und ging mit 475 zu 536 gegen Mario Kraus unter. Doch der zweite Mannschaftspunkt der Schweinfurter sollte letztlich nur ein kleiner Fleck auf der Weste der über sich hinauswachsenden Germanen bleiben.

Mindestens während der gerade laufenden Vorrunde müssen sie nämlich noch auf ihren Topkegler Ernst-Karl "Charly" Haaf verzichten. Er fällt für mehrere Monate aus, doch sein Fehlen bislang gar nicht so sehr ins Gewicht. Auch den verletzten Roland Knieling kann die Mannschaft kompensieren. Schließlich schloss sich den Marktbreitern mit Uwe Gast ein in Keglerkreisen namhafter Neuzugang vom PSW 21 Kitzingen an. Gast behielt die Nerven, erzielte mit 547 Holz zwei mehr als sein Gegner Daniel Mauder, bewahrte den Vorsprung und holte den Sieg ein.

Schweinfurter Kegler hadern mit der Marktbreiter Bahn

"Eigentlich hab' ich die Pizza heute gar nicht verdient", unkte Marktbreits Eberhard Knöchel ob seines verlorenen Duells, doch zum Jammern gab's eigentlich keinen Anlass. Nach zwei Siegen gegen Fölschnitz bei Kulmbach und Schweinfurt sowie zwei Remis gegen Versbach und Dittelbrunn ist sein Team in der Landesliga noch ungeschlagen. Die ersten fünf Mannschaften liegen in der Tabelle mit 6:2 Punkten gleichauf.

Und die Schweinfurter? Für sie lief's wie immer. "Wir haben noch nie gut auf der Marktbreiter Bahn gespielt. Ich komm' hier einfach gar nicht klar", meinte der entnervte Schweinfurter Christian Schneider. Überhaupt würden sie eine "Seuchensaison" durchleben, was sich in bislang 2:6 Punkten ausdrückt und das Abstiegsgespenst umhergeistern lässt.

Wenn die Marktbreiter dagegen weiterhin so sicher mit der Kugel treffen, sollten sie in dieser Saison noch mehrmals Anlass zu Freudenrufen haben, bewiesen sie doch bislang, jeden Gegner auch schlagen zu können. Nur bei ihren Holzzahlen scheint noch Luft nach oben zu sein. Sollten Haaf und Knieling in der Rückrunde wieder dabei sein und die Wurfkraft der Mannschaft erhöhen, könnten die Germanen ihren Blick in der Tabelle vielleicht sogar ein wenig länger nach oben richten.

Einzelergebnisse: Hanselmann – Christian Kraus 573:520, Knöchel – Schreiber 521:523, Lohmüller – Schneider 526:505, Haaf – Vollert 531:507, Gast – Mauder 547:545, Rüth – Mario Kraus 475:536.