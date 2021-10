Sportkegeln, Landesliga Nord Männer

SG Dittelbrunn - SKC Germania Marktbreit 4:4 (3183:3132)

Zum zweiten Mal in Folge müssen sich die Marktbreiter mit einem Unentschieden begnügen. Alles in allem sei es diesmal ein glückliches gewesen, heißt es in der Pressemitteilung der Germania, obwohl sich die Partie zunächst in die richtige Richtung entwickeln zu schien. Yannick Haaf und Eberhard Knöchel konnten ihre Punkte einfahren.

Im mittleren Abschnitt setzte sich Uwe Gast über die Satzpunkte durch, während Christian Rüth und der eingewechselte Markus Lohmüller sehr viele Kegel abgeben mussten. Davon profitierten zwar die Gastgeber, da sie das höhere Mannschaftsergebnis aufwiesen, Simon Hanselmann aber holte den vierten Mannschaftspunkt für die Germanen zum Unentschieden.



Einzelergebnisse: Karadimas – Haaf 1:3 (525:554), Kügel – Knöchel 1:3 (483:522), Waldhäuser – Gast 1,5:2,5 (547:529), Einbecker – Rüth/Lohmüller 0:4 (474:547), Trinklein – Knieling 3:1 (539:497), Limpert – Hanselmann 2:2 (542:556).

Landesliga Nord Frauen

SKC Germania Marktbreit – DT Grafenrheinfeld 7:1 (3026:2901)

Mit einem Sieg auf den heimischen Bahnen machen Marktbreits Damen die Niederlage der Vorwoche wett. Das Startpaar heimste zwei wichtige Punkte ein, die auch an die Grafenrheinfelderinnen hätten gehen können. Theresa Tiedemann und Claudia Gataleta setzten sich knapp über das Gesamtergebnis durch.

Nadine Malloy dominierte im Mittelpaar nach Belieben, während es Melanie Gast nicht gelang mitzuhalten und Isabel Degen für sie kam. Julia Weiß und Anja Obernöder holten als Marktbreiter Schlussduo auch beide Mannschaftspunkte.

Einzelergebnisse: Tiedemann – Eisenhut 2:2 (455:442), Gataleta – Landeck 2:2 (496:493), Malloy – Kuntschar 4:0 (542:481), Gast/Degen – Eisenhut 0:4 (495:542), Weiß – Krieger 3:1 (530:448), Obernöder – Mauer 3:1 (508:495).