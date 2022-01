Kegeln, Landesliga Nord Männer

SKC Germania Marktbreit – SG Dittelbrunn 2:6 (3214:3251)

"Attacke" lautet der Schlachtruf der Landesliga-Kegler der SG Dittelbrunn. Zu dieser bliesen sie auch und landeten einen unerwarteten Sieg beim SKC Germania Marktbreit , der als Tabellendritter mit einer aussichtsreichen Ausgangsposition auf die Bahn gegangen war.

"Das waren wichtige Punkte für uns auf dem Weg zum Klassenerhalt", befand Dittelbrunns Spielführer Fabian Kügel, während die Gastgeber mit der vertanen Chance haderten, die beiden Führenden in ihrer Liga angreifen zu können.

Dabei hatte der Vergleich für Marktbreit auf der heimischen Bahn an der Buheleite sogar recht erfolgreich begonnen. Der ehemalige Bundesliga-Kegler Ernst-Karl Haaf gab nach einer längeren Pause sein Saisondebüt in der Landesliga und startete als Tagesbester mit 583 Holz gegen den Dittelbrunner Georg Karadimas.

Marktbreit wird seiner Favoritenrolle nicht gerecht

Christian Rüth, sein Kollege im Marktbreiter Startpaar, erzielte 562 Holz, was allerdings nicht ganz reichte gegen die 574 Holz von Sebastian Waldhäuser. Einen Vorsprung von 57 Holz nahmen die Gastgeber dennoch mit ins Mittelpaar, allerdings verlor Roland Knieling (517) gegen Sebastian Achatz (546) an Boden.

Bei Yannick Haaf lief es dagegen gar nicht gut, so dass Simon Hanselmann ihn ablöste. Auch er konnte allerdings nicht verhindern, dass lediglich 491 Holz ins Ergebnis einflossen, während der Dittelbrunner Tobias Trinklein 524 Holz erspielte, so dass die Gäste nun vor dem Schlusspaar in Führung lagen.

Ihrer Favoritenrolle vermochten die Marktbreiter nicht gerecht zu werden. Die Dittelbrunner, in der Tabelle nur auf Platz acht, hatten sich vor dem Duell beim Dritten wenig ausgerechnet, auch weil sie in der Vergangenheit mit den Marktbreiter Bahnen nicht zurechtgekommen waren.

Doch Kügel erlangte im Spielverlauf die Erkenntnis, "dass es heute ganz okay für uns läuft". Sie könnten im Abstiegskampf jeden Punkt gut brauchen, um nach dem Rückzug von Versbach im Dreikampf um den Klassenerhalt mit Kulmbach und Gut Holz Schweinfurt zu bestehen.

Schlusspaar hätte ein Unentschieden erreichen können

Noch durften die gastgebenden Germanen allerdings berechtigte Hoffnungen hegen, im Schlusspaar und über das bessere Mannschaftsergebnis ein Unentschieden zu erreichen, was nur ein blaues Auge im Kampf um die vorderen Plätze bedeutet hätte. Uwe Gast (548) entschied das Duell mit Kügel (522) für sich und fuhr den zweiten Punkt für Marktbreit ein.

Allerdings kam Markus Lohmüller im abschließenden Duell nicht über 513 Holz hinaus und Sebastian Limpert brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Limperts Kugeln liefen zielgenau und so erhöhte er das Mannschaftsergebnis auf einen auch in der Höhe durchaus überraschenden Auswärtssieg. Allerdings war den Gästen die coronabedingte Saisonunterbrechung zugutegekommen, um Infektionen und Verletzungen auszukurieren.

Die Marktbreiter haben weiterhin zwei Spiele weniger ausgetragen und weisen einen Minuspunkt weniger als der Tabellenzweite aus Bindlach aus. Daher ist die Niederlage für sie zwar noch kein Beinbruch, jedoch müssten sie ihre Nachholspiele gewinnen, um in der Tabelle vorne mit dabei zu bleiben.

Auch das Keglerheim musste vorübergehend schließen

Während sich zahlreiche Mannschaften aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen haben , geht es beim SKC Germania Marktbreit weiter. Der Verein ist Eigentümer des Keglerheims und deshalb bestrebt, dass dort Betrieb herrscht und die Kugeln laufen. Hermann Schneider, Ehrenvorsitzender des Vereins, erklärt, dass die vorübergehende Schließung des Keglerheims aufgrund der Corona-Pandemie eine schwierige Zeit gewesen sei. Ein Dreivierteljahr lang blieb die Tür zu, was auch dazu führte, dass der frühere Pächter des Keglerheims aufhörte.

Deshalb kam es den Germanen auch gelegen, dass die Kegler des benachbarten PSW 21 Kitzingen im vergangenen Jahr zum Trainieren und Spielen nach Marktbreit gekommen waren, um hier eine vorübergehende Spiel- und Sportstätte zu haben. Inzwischen zog der PSW 21 Kitzingen seine Mannschaft aber aus der Bezirksoberliga zurück.

Marktbreiter Frauen verlieren in Grafenrheinfeld

Dass Kitzinger Spieler die Germanen verstärkten könnten, zeichnet sich aber nicht ab. Kitzingens Michael Schwarzer betonte auf Anfrage dieser Redaktion, dass seine Mannschaft in der nächsten Saison wieder angreifen möchte.

Landesliga Nord Frauen,

DT Grafenrheinfeld – SKC Germania Marktbreit 5:3 (2972:2826)

Personell geschwächt traten die Marktbreiterinnen in Grafenrheinfeld an. Tatsächlich stand dann am Ende nicht ganz unerwartet eine Niederlage, obwohl sie drei Mannschaftspunkte verbuchen konnten. Der erste Spielabschnitt verlief dabei ausgeglichen. Nach einem Punkt von Anja Obernöder lagen die Gäste nur mit wenigen Kegeln im Rückstand.

Auch im Mittelpaar konnten die Marktbreiterinnen durch Nadine Malloy ein Duell für sich entscheiden. Dagegen musste Isabel Degen mehr als 100 Kegel abgeben. Für ein Unentschieden hätte das Schlussduo doppelt punkten müssen. Das gelang allerdings nur Ute Endres, sodass die Gastgeberinnen aufgrund ihres großen Kegelvorsprungs zu keiner Zeit mehr gefährdet waren und die Punkte auf der heimischen Anlage behielten.