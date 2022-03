Der TSV Aub hat einen neuen Trainer für seine erste Mannschaft, die in der Kreisklasse Würzburg 2 um den Klassenerhalt kämpft, gefunden. Das teilten die Verantwortlichen in einer Pressemeldung mit, nachdem sie dies tags zuvor auf der Mitgliederversammlung des Vereins bekannt gegeben hatten.

Volker Konrad, der in den vergangenen Jahren mehrere Juniorenteams des Klubs trainierte, übernimmt die erste Mannschaft zur Saison 2022/23 und folgt damit auf Patrick Gutknecht, der nach zwei Jahren den Verein verlässt . Als Spieler kam Konrad bislang viermal in der laufenden Saison zum Einsatz, weshalb er die Mannschaft bereits bestens kenne, heißt es in der Mitteilung weiter.