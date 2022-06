Nachdem die Kitzinger Sportschützen beim Aufstiegswettkampf in Kleinlangheim den zweiten Platz hinter dem Schützenverein aus Bischbrunn belegten, gehen sie in der nächsten Runde zum ersten Mal in Bayerns höchster Wettkampfklasse an den Start.

"Wir freuen uns schon heute auf die Derbys mit den Großlangheimern", verkündet der Kitzinger Thomas Stöckl. Er ist Mannschaftsführer und auch Erster Schützenmeister der Kitzinger. Während Bayernliga für die Kitzinger Neuland ist, treten die Großlangheimer schon länger in dieser Klasse an. Thomas Stöckl ist mit 49 Jahren der Senior im Team, sein Sohn Raphael ist das jüngste Mitglieder der Meistermannschaft.

Fokus auf Luftpistole war die richtige Entscheidung

Und brachte beständig die besten Leistungen. Mit einem Schnitt von 367 Ringen stand Raphael Stöckl intern auf Position eins. Ihm folgten Norbert Schwarz (361), Alexander Hauenstein (356), Raimund Höhn (347) Julia Stark (327) und Thomas Stöckl (344).

In Kleinlangheim hatte die SG Diespeck auf den Start verzichtet, womit sich die Kitzinger den zweiten Platz mit großem Vorsprung auf den SV Irfersdorf sichern konnten. Mit insgesamt 3540 Ringen schossen die Kitzinger fast so gut wie die Bischbrunner mit 3585 Ringen.

Vor sieben Jahren treten die Kitzinger noch zu Wettkämpfen mit Sportpistole und Luftpistole nebeneinander an, doch wegen der Überschneidungen fassten sie den Entschluss, sich auf die Luftpistole zu konzentrieren. Mit Erfolg, zumal es für die Sportpistolen-Schützen nicht über die Bezirksliga hinaus geht.

Mehr Luftpistolenschießen im Schützengau Kitzingen

Der Albertshöfer Raimund Höhn hatte vor dieser Saison aus der Not eine Tugend gemacht. In seinem Heimatverein gab es keine Luftpistolen-Mannschaft, also wechselte er nach Kitzingen, wo sie froh über diese Verstärkung waren, mussten sie bis 2019 doch ohne Ersatz auskommen.

"Jetzt teilen sich Julia und ich die Position fünf", erklärt Thomas Stöckl. Er sieht seine Mission mit dem Bayernliga-Aufstieg noch nicht erfüllt, blickt über den Tellerrand hinaus und möchte erreichen, dass im Schützengau Kitzingen mehr Vereine die Bereitschaft zeigen, eine Basis für das Luftpistolenschießen zu schaffen.

Die SG Kitzingen hat derweil ihr bisheriges Vereinsgelände am Steigweg verkauft und möchte sich im Gewerbegebiet Großlangheimer Straße ein neues Domizil errichten. Bis dort die Einweihung gefeiert werden kann, wird aber weiterhin am Steigweg geschossen. Schon heute freuen sich die Sportlerinnen und Sportler auf die modernen Schießstände im neuen Schützenhaus.