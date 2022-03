Kegeln, Landesliga Nord, Männer

SKC Germania Marktbreit – KC Oberaltertheim 3:5 (3180:3228)

Wie schon in der Vorwoche leisten sich die Germanen mannschaftlich Aussetzer. Doch im Gegensatz zum vorangegangenen Spiel wussten dies die Gäste diesmal jedoch knallhart zu bestrafen. Dabei begann die Partie aus Marktbreiter Sicht sehr erfolgversprechend, denn beide Mannschaftspunkte gingen im Stadtpark Lahr an die Gastgeber. Im Mittelpaar glichen die Gäste nicht nur nach Punkten aus, sondern machten auch in Bezug auf die Gesamtkegelzahl Boden gut. Beim Stand von 2:2 und mit 22 Kegeln Rückstand vor dem Schlussduo war die Partie wieder völlig ausgeglichen. Obwohl Eberhard Knöchel dann den dritten Mannschaftspunkt verbuchte, war der Knackpunkt eine katastrophale zweite Bahn von Markus Lohmüller. Der eingewechselte Uwe Gast konnte das Unheil dann nicht mehr verhindern, so dass die Gäste verdient beide Tabellenpunkte sicherten.

Einzelergebnisse: Charly Haaf – Bräutigam 2:2 (550:525), Hanselmann – Steger 3:1 (556:527), Knieling – Götzelmann 1:3 (493:560), Yannick Haaf – Koljaja 1:3 (535:544), Lohmüller/Gast – Stahl 1:3 (50:534), Knöchel – Landeck 3:1 (542:538).

Kegeln, Landesliga Nord, Frauen

SKC Germania Marktbreit – SSV Warmensteinach 6:2 (3073:3070)

Marktbreits Frauen scheinen ihren Hang zur Dramatik entdeckt zu haben. Zum dritten Mal in Folge gewinnen sie ein Heimspiel hauchdünn. Grundlage war in einem insgesamt durchweg engen Spiel dabei der doppelte Punktgewinn im Startpaar. Im Mittelpaar trumpfte dann die beste Gästespielerin auf, doch Ute Endres konnte in einem Duell auf schwachem Niveau noch punkten. Im Schlussabschnitt war dann weiterhin lange alles möglich, ehe der letzte Satz die Entscheidung brachte und den Germaninnen drei Kegel mehr zum Sieg auf der Anzeige stehen ließ.

Einzelergebnisse: Weiß – Hofmann 4:0 (550:518), Tiedemann – Lehner 3:1 (496:491), Malloy –Schmidt 0:4 (524:586), Endres – Bablitschky 3:1 (447:434), Gadaleta – Neiß 2:2 (506:510), Obernöder – Gubitz 2:2 (550:531).