Severo Sturm (rechts) und Adrian Dußler freuen sich zusammen über Sturms Tor im Toto-Pokal-Spiel gegen Türkgücü München (3:5). Insgesamt erzielte Sturm in diesem Spiel drei Tore. Zum Start in die Bayernliga Nord treten die Abtswinder zu Hause gegen den SV Vatan Spor Aschaffenburg an.