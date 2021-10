Landesliga Staffel Nord Frauen

TV Marktsteft – HSG Fichtelgebirge 23:22 (12:14).

Mit einer starken Leistung zwangen die Marktstefter Frauen den Bayernliga-Absteiger in den letzten Minuten noch in die Knie. Die Taktik von Trainer Vilo Vitkovic war aufgegangen. "Wir wussten, wir haben die bessere Kondition. Deswegen haben wir ein hohes Tempo über 60 Minuten angeschlagen, damit der Gegner mit uns laufen muss."

Nach einem ausgeglichenen Beginn leistete sich Marktsteft im ersten Abschnitt eine Schwächephase, so dass es nach 3:3 (9.) auf einmal 4:11 (16.) stand. Die Gastgeberinnen ließen nicht locker – sie hatten hinten mit Torhüterin Sophia Röder einen starken Rückhalt.

Erst in der 50. Minute ging die Heimsieben erstmals in Führung, als Außenspielerin Ina Hertlein mit zwei Treffern in Folge auf 21:20 für die Marktstefterinnen stellte. Die Gegnerinnen glichen zwar noch einmal aus, doch die Stefter Mädels behielten die Nerven. Vorne nutzte Hertlein ihren Platz auf Außen immer wieder aus.

Trainer Vilo Vitkovic hob den Siegeswillen seiner Mannschaft hervor. "Der Erfolg gibt uns Selbstvertrauen", freute er sich über den gelungenen Saisonstart.

Tore: Ina Hertlein 12/4, Verscht 3, Hankewitz 2, Müller-Scholden 2, Geißler 2, Wendel 1.

Landesliga Staffel Nord Männer

HSG Rödental/Neustadt – SV Michelfeld 30:24 (15:11).

Der SV Michelfeld steht nach dem dritten Spiel der neuen Runde noch ohne Punkte da. "Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir erhofft hatten. An der Einstellung liegt es nicht. Bisher konnten wir noch nicht beweisen, was in der Mannschaft steckt", kommentierte SV-Vorsitzender Harald Dennerlein den Fehlstart.

In Rödental fanden die Gäste von Begin an nicht wirklich ins Spiel. Christoph Mölter schaffte zwischenzeitlich zwar den Ausgleich (7:7, 17.), doch die Gastgeber zogen bis zur Halbzeit auf vier Tore weg.

Im zweiten Abschnitt blieb Michelfeld lange in Reichweite des Gegners. Lukas Möslein verkürzte noch auf 19:21 (42.). Doch gerade in dieser wichtigen Phase verhinderten Fehler und zu schnelle Abschlüsse ein besseres Ergebnis. "Im Gegenzug bekamen wir dann die Tore", haderte Dennerlein. Da nutzte es letztlich wenig, dass mit Christoph Mölter und Jürgen Dennerlein die Außen der Gäste einen guten Tag erwischt hatten.

Tore: Mölter 10/4, Jürgen Dennerlein 6, Olbrich 4, Häckner 2, Lukas Dennerlein 1, Möslein 1.