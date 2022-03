Handball, Landesliga Nord Frauen

HSG Pleichach – HSG Mainfranken 32:11 (17:6)

Eine deutliche Sache war das Unterfrankenderby in der Handball-Landesliga Nord für die Pleichacher Frauen. Beim 11:32 aus Sicht der HSG Mainfranken wurde vor und während des Spiels vor allem über die in der Bergtheimer Halle geltenden Corona-Regeln diskutiert.

Die HSG Pleichach schreibt für ihre Heimspiele weiterhin die 2G-plus-Regelung (geimpft oder genesen und getestet) vor. Das sei bereits beim Heimspiel vor drei Wochen gegen Marktsteft so gewesen , merkte die HSG-Vorsitzende Laura Göbel im Gespräch mit dieser Redaktion an. Auch andere Klubs würden weiterhin so verfahren.

Die Gäste mussten dadurch auf wichtige Spielerinnen verzichten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. "Das ist reine Schikane", ärgerte sich Gästetrainerin Stefanie Placht, die anfügte, dass in Handballkreisen inzwischen hinlänglich bekannt sei, wer bei welcher Mannschaft nicht geimpft sei. Sie monierte in diesem Zusammenhang vor allem, dass der Bayerische Handball-Verband (BHV) in dieser Frage keine einheitliche Regelung vorgegeben habe.

Kein Eingriff ins Hausrecht möglich

Der BHV teilt auf seiner Webseite mit, dass der ausrichtende Verein "im Rahmen des Hausrechts die Möglichkeit, spezifische/zusätzliche Vorgaben zu machen", habe. "Als Verband tun wir uns schwer, in diese Rechtssphäre einzugreifen", erklärte Peter Kastenmeier, Vizepräsident Recht beim BHV. Er wisse, dass dies zu unterschiedlichen Bedingungen führe, was "nicht ideal" sei, jedoch müsse das Thema Gesundheit auch entsprechend bewertet werden.

Schon beim nächsten Auswärtsspiel könnte die vom Abstieg aus der Landesliga bedrohte HSG Mainfranken, die bei ihren Heimspielen inzwischen auf 3G gelockert hat, nach derzeitigem Stand aber vor dem selben Problem stehen, denn ihr nächster Gegner, der HC Forchheim, schreibt in seinem aktuellen "Hygienekonzept" ebenfalls für alle Aktiven 2G bei seinen Heimspielen vor.

Leichtes Spiel für den Tabellenführer

Sportlich hatte der Landesliga-Tabellenführer von Beginn an leichtes Spiel, zumal die Gäste auch mit dem in Bergtheim erlaubten Haftmittels ihre Probleme hatten. Die Mainfranken-Frauen verkürzten zunächst zwar anfangs noch durch Lisa Ebners Siebenmeter zum 1:3 (6.), in der Folge erhöhte sich aber ihr Rückstand auf 1:10 (16.).

Nach dem 19:9 (38.) wurde das Ergebnis immer deutlicher. "Wir konnten keinen Druck aufbauen. Das war ein Abend zum Vergessen", fasste es Gästetrainerin Placht zusammen.

Mainfranken: Flohr 4/1, Ebner 2, Schwab 2, Hackenbroich 1, Meulenkamp 1, Wegner 1.