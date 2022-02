Radovan Suchy war Erstliga- und Nationalspieler in seiner slowakischen Heimat bei SKP Bratislava. Vor 20 Jahren kam der heute 44-Jährige nach Rödelsee und wirkte nach Fritz Zenk als Spielertrainer beim damaligen Drittligisten, den er bis Ende 2018, als die Rödelseer schon in der Bezirksoberliga spielten, betreute.

Im Frühjahr 2020 betrat Suchy Neuland als Trainer, nachdem ihn ein Anruf aus Volkach erreicht hatte, und er sich überzeugen ließ, die erste Frauen-Mannschaft der HSG Volkach zu übernehmen . Damit kamen auf ihn neue Erfahrungen und Herausforderungen zu – ob es der doch andere Umgang mit der Mannschaft war, das Training mit den Spielerinnen oder die Erfahrung, dass nur ein Schiedsrichter die Spiele leitet. Es war ein Kontrast zum Männer-Handball in höheren Spielklassen, den er zuvor vor allem gewohnt gewesen war.

Chancengleichheit für alle

"Ich hatte anfangs viele Baustellen und musste Defizite im technischen und taktischen Bereich angehen", erinnert sich der Handball-Lehrer, der auch am Gymnasium Sport unterrichtet. "Doch die Mädels haben mir den Einstand relativ einfach gemacht." Auch sein Co-Trainer Christian Liebenstein als Eigengewächs des Vereins habe ihm den Einstieg erleichtert.

20 engagierte und motivierte Frauen im Training zu haben, das imponierte Suchy schon. Da er anfangs keine Spielerin kannte, gab es Chancengleichheit für alle. "Es ist eine gute Truppe, die den Willen hat, voranzukommen und etwas zu erreichen", attestiert er der Mannschaft.

Er sieht den Volkacher Kader auf allen Positionen und mit einer sehr starken Torfrau Katharina Knoppe gut aufgestellt. Suchy könne auch wieder mehr auf die höherklassig erfahrene Sandra Hämmerlein , die mit dem HSV Bergtheim neun Jahre in der Bayernliga und ein Jahr in der dritten Liga spielte, setzen, die ihre Schulterprobleme überwunden habe.

Geduld üben und Vertrauen geben

"Dass die HSG drei Frauen-Mannschaften hat, ist schon bemerkenswert", findet Suchy. "Ich muss sensibel mit den Mädels umgehen", lautet eine der neuen Erfahrungen des einst sehr körperbetont spielenden Handballers. Er müsse sich zuweilen in Geduld üben, seine Spielerinnen motivieren und ihnen das Vertrauen geben, um auf dem Feld die Früchte der Arbeit ernten zu können.

Die Voraussetzungen, um gemeinsam Erfolge feiern zu können, stehen nicht schlecht, zumal der zweite Vorsitzende der HSG, Rupert Mahler, attestiert, dass die Volkacher Spielerinnen "hellauf begeistert" von ihrem neuen Trainer seien.

Der Slowake bedauert allerdings, dass wegen der Corona-Pandemie die vergangene Saison zur Hälfte abgekappt wurde und auch die aktuelle Spielrunde zur sportlichen Farce zu werden scheint. Denn ihr letztes Spiel absolvierten die Volkacherinnen, die selbst alle geimpft und geboostert seien, vor mehr als drei Monaten.

Saison mit vielen Fragezeichen

Bislang konnten die in der Bezirksoberliga ohnehin nur drei Spiele bestreiten, und niemand könne derzeit sagen, wann sechs ausgefallenen Begegnungen nachgeholt würden. "Wir hatten uns sehr auf das Match am vergangenen Sonntag gegen Bergtheim gefreut", schildert der in seiner zweiten Heimat Rödelsee verheiratete Trainer die Enttäuschung über die Absage.

Solange kein Training in der Halle möglich gewesen war, fand er sich sogar vor der Kamera als "Vorturner" im Online-Training wieder. Inzwischen könnten sie zwar wieder trainieren, aber immer wieder fragten sie sich: Für was eigentlich?

Entsprechend schief sieht die Tabelle in der Bezirksoberliga aus: Während der Erste Garitz-Nüdlingen 10:2 Punkte aus sechs Spielen aufweist, hat Volkach nach nur drei Partien erst 4:2 Punkte und steht mittendrin unter den elf Mannschaften auf dem fünften Platz. Auch das für dieses Wochenende geplante Spiel gegen die Tabellenführerinnen ist abgesagt.

Zumal keiner wisse, wie die aktuelle Saison zu Ende gehen werde, sei die Rückkehr in die Landesliga zwar aktuell kein Thema für die Volkacherinnen. "Aber warum nicht", lautet Mahlers Antwort auf einen möglichen Landesliga-Aufstieg der Frauen mit Radovan Suchy. Der Trainer traut das seinen Spielerinnen zu, sofern sie unter normalen Bedingungen ihr Potenzial ausschöpfen können.