Trainerwechsel bei den Landesliga-Handballern des TV Marktsteft: Wie TVM-Vorsitzender Sebastian Schneider mitteilte, löst zur neuen Saison Nina Dennerlein Sebastian Knötgen ab. „Nach vier Jahren war es Zeit für einen Wechsel“, sagt Schneider und spricht von einer einvernehmlichen Trennung. „Stefan Knötgen hat den Laden während der Corona-Zeit zusammengehalten. Wir hatten nicht einen Abgang“, so Schneider.

Im Juni 2022 folgte dann nach zwei Relegationsspielen gegen die HSG Mainfranken die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und der damit verbundene Landesliga-Aufstieg. Trotz des Erfolges möchte die TVM-Führungsriege um Sebastian Schneider mit dem Trainerwechsel „neue Impulse“ setzen.

Seit der Jugend in Marktsteft

Für besagte Impulse wird Nina Dennerlein als neue Trainerin verantwortlich sein. Die stammt aus dem nahen Michelfeld, spielte aber bereits seit der Jugend in Marktsteft, da es in dieser Zeit in ihrem Heimatort keinen Handball für Mädchen und Frauen gab. In Marktsteft sammelte auch Erfahrungen als Trainerin, sie betreute unter anderem ein Jugendteam mit der späteren Bundesliga-Spielerin Cara Reuthal. Später trainierte sie in Marktsteft das Frauen-Team, ebenso wie bei der DJK Rimpar. Nun übernimmt Nina Dennerlein erstmals eine Aufgabe im Männerbereich.

Sie ist Inhaberin der C-Lizenz, außerdem ausgebildete Fitnesstrainerin.