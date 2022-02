TV Erlangen-Bruck II – SV Michelfeld 26:20 (11:9)

Das erste Spiel nach der beinahe vier monatigen Corona-Zwangspause brachte dem SV Michelfeld nicht die erhofften und dringend erforderlichen Punkte. Trotz der 20:26-Niederlage gegen die Bayernliga-Reserve der Erlanger bescheinigte SV-Spielertrainer Maximilian Häckner seinem Team eine ordentliche Leistung. "Ich war überrascht, dass wir es nach der langen Pause über weite Strecken so gut gemacht haben. Das Spiel war 55 Minuten offen." In der 41. Minute führte sein Team sogar (14:12).

Die Entscheidung fiel ab der 56. Minute. Erlangen nutzte einen Siebenmeter zum 23:19, in der Folge wurde der Gast etwas zu hektisch. "Wir wollten es unbedingt, haben dann aber nicht mit klarem Kopf agiert und den Ball zu häufig verloren", kommentierte es Häckner. Hinzu kamen "zwei, drei unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen", die den SV zusätzlich aus dem Konzept gebracht hätten.

Zu Beginn fand Michelfeld gut ins Spiel. Die Abwehr harmonierte im Zusammenspiel mit den Torhütern, Dominic Faustmann (7:6) und Lukas Möslein (8:7, 25.) sorgten zwischendurch für eine knappe Führung. Auch in der zweiten Halbzeit führten die Gäste noch einmal durch Marius Olbrichs 16:15 (46.). Am Ende lag es wieder einmal an Kleinigkeiten, Michelfeld stand erneut mit leeren Händen da. "Wir halten in nahezu jedem Spiel ordentlich mit, aber am Ende kommen keine zwei Punkte raus. Es bringt uns alles nichts, wenn wir solche Spiele nicht gewinnen", resümierte Spielertrainer Häckner.

Michelfeld: Möslein 6/3, Olbrich 5, Faustmann 4, Häckner 3, Henning 1, Mölter 1.

HSG Pleichach – TV Marktsteft 34:15 (13:8)

Eine am Ende ziemlich deftige Klatsche bezogen die Marktstefter Frauen beim Tabellenführer. "Wir wurden nach dem Fünf-Tore-Rückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit viel zu ungeduldig und haben aus unvorbereiteten Positionen geworfen. Die Gegnerinnen nutzten das immer wieder zu Gegenstößen und haben uns in den letzten 20 Minuten überrannt", schilderte Marktstefts Trainer Vilo Vitkovic die Partie.

Bei seiner Mannschaft ließ sich Spielgestalterin Sophie Wendel nicht ersetzen. Die Spielmacherin und Abwehrchefin fehlte krankheitsbedingt, so dass die Gäste etwas umstellen mussten. Carolin Geißler übernahm Wendels Rolle und wurde mit acht Toren nahezu zur Alleinunterhalterin im sonst recht blassen Marktstefter Angriff.

Die Spielgemeinschaft aus Bergtheim, Dipbach und Rimpar lag von Beginn an in Führung. Sie entschieden die Partie mit einem Zwischenspurt nach 38 Minuten. Dabei stellten sie das Ergebnis von 16:11 mit acht Treffern in acht Minuten auf 24:11. "Das ist eine gut aufgestellte Mannschaft. Für die Landesliga haben sie schon eine enorme Qualität", stellte Gästetrainer Vitkovic fest.

Marktsteft: Geißler 8, Hankewitz 2, Weiß 2, Müller-Scholden 1, Remler 1, Verscht 1.

Vorschaubild: © dpa