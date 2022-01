In ihrer mittlerweile fünften Saison mischen die Luftpistolen-Schützen aus Großlangheim in der Bayernliga mit und halten dort als ranghöchste Mannschaft des Schützengaus Kitzingen dessen Fahne inzwischen erstaunlich hoch.

Bislang hangelten sich die "Pistoleros" vom Schützenverein Großlangheim seit ihrem Aufstieg in die in vier regionale Staffeln geteilte Bayernliga Runde für Runde als sportliche Überlebenskünstler durch. Doch in der laufenden Saison bewegten sie sich schon frühzeitig in ein ruhigeres Fahrwasser und scheinen mit Abstieg nichts mehr zu tun zu haben .

Am vergangenen Wochenende gelangen ihnen auf der eigenen Schießanlage zwei weitere Siege in der Besetzung Sebastian Will, Klaus Henke, Philipp Ackermann, Norbert Scheidler und Markus Richter. Mit 10:6 Punkten liegen die Großlangheimer in der Tabelle der dritthöchsten Liga nach acht Wettkämpfen auf Platz drei.

In der Breite gut aufgestellt

Der Erfolg hat seine Gründe: Erstens hat die Riege um Mannschaftsführer Christian Winkler den personellen Aderlass gut kompensiert. Der Marktstefter Erich Appold und der Kitzinger Peter Bröhl wollten für die sonntäglichen Duelle in den Schießständen nicht oder zumindest nicht mehr regelmäßig Zeit aufbringen.

Für sie kamen Norbert Scheidler aus Kleinlangheim und Markus Richter aus Dettelbach neu dazu. Während Scheidler zum ersten Mal in der Bayernliga schießt, kehrte Richter an die alte Wirkungsstätte zurück. Denn er gehörte auch zu jenem erfolgreichen Großlangheimer Quintett, das vor mehr als einem Jahrzehnt den ersten von bis heute insgesamt vier Bayernliga-Aufstiegen gepackt hatte.

In der neuen Besetzung ist der Kader der Großlangheimer Luftpistolen-Schützen weiterhin in der Breite gut aufgestellt und gewinnt somit vor allem auf der vierten und fünften Position immer wieder wichtige Mannschaftspunkte – wie gegen Flachslanden oder zuletzt gegen Eichstätt. Beide Partien gewann der SV mit 3:2. "Markus schießt tendenziell gut, muss nur noch mehr Konstanz gewinnen", findet Mannschaftsführer Winkler.

"Wir sind derzeit dazu fähig, alles abzurufen, was wir können." Christian Winkler, Luftpistolen-Schütze beim SV Großlangheim

Was sich zudem positiv auswirkt, ist der aktuelle Leistungsstand von Christian Winkler, Sebastian Will und Philipp Ackermann. Vor allem Will befindet sich in dieser Saison im Formhoch und schoss beim Saisonauftaktsieg gegen Erlangen formidable 371 Ringe – die bislang beste Ausbeute eines Großlangheimer Schützen in dieser Saison, die in dieser Liga auch nur die Topschützen aus Glattbach (Lkr. Aschaffenburg) und Pfeifferhütte (Lkr. Nürnberger Land) stetig übertreffen.

Nach einer im vergangenen Jahr auch für die Schützen langen Meisterschaftspause, in welcher der Spielbetrieb als Folge der Corona-Maßnahmen ruhte, ist nicht nur Christian Winkler hochmotiviert. Der Margetshöchheimer im Großlangheimer Team absolviert zusätzlich immer wieder Trainingseinheiten mit der Zellinger Trainerin Ingrid Dittmeyer.

Mit dem Abstieg nichts zu tun

Zwei Siege am ersten Wettkampftag gaben den Großlangheimern Sicherheit für die folgenden Aufgaben. Diese behielten sie bei, obwohl zwei knappe Niederlagen gegen Greding und Pfeifferhütte folgten. Diese zwei Teams sind auch die nächsten beiden Gegner am Sonntag, 13. Februar, wenn die Großlangheimer das nächste Mal im mittelfränkischen Greding antreten.

Noch drei Wettkampftage mit je zwei Partien stehen aus – der letzte am 27. März findet erneut zu Hause statt. Der aktuelle Tabellenstand verheißt für den weiteren Saisonverlauf Gutes: Schon jetzt haben die Großlangheimer einen großen Vorsprung auf die unteren beiden Plätze in der acht Teams zählenden Liga. "Wir sind derzeit dazu fähig, alles abzurufen, was wir können", weiß Winkler, dass seine Kollegen und er diesmal nicht bis zum letzten Schuss um die Zugehörigkeit zur Bayernliga bangen müssen.