FUSSBALL: KREISLIGA WÜRZBURG 1 vor 1 Stunde

Fußball-Kreisliga 1: Maidbronn setzt sich im Abstiegsduell durch

In Dettelbach geht die Heimelf zwar in Führung, doch die Gäste treten konzentrierter und entschlossener auf. Das beschert am Ende wertvolle Punkte.