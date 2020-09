Kreisliga Würzburg 1

SC Schwarzach – Lindleinsmühle 12:2 SV Bütthard – Buchbr./Mainstockh. 1:6 Geroldshausen/Uengershausen – SV Sonderhofen 2:1 FC Eibelstadt – Bayern Kitzingen 1:0 SV Sickershausen – FG Marktbreit-Martinsheim 2:0 Dettelbach und Ortsteile – SV Heidingsfeld 2:3 TSG Estenfeld – Oberpleichf./Dipb./Prosselsh. 0:2 SV Maidbronn – SB Versbach 1:3

1. (1.) SG Buchbrunn-Mainstockheim 21 16 2 3 66 : 23 50 2. (2.) SC Schwarzach 20 15 2 3 66 : 20 47 3. (3.) SV Heidingsfeld 21 14 3 4 65 : 26 45 4. (5.) FC Eibelstadt 21 12 1 8 44 : 35 37 5. (4.) Bayern Kitzingen 20 10 6 4 50 : 26 36 6. (6.) FG Marktbreit-Martinsheim 18 9 4 5 26 : 19 31 7. (7.) Oberpleichf./Dipb./Prosselsh. 19 9 3 7 52 : 44 30 8. (8.) SV Maidbronn 20 7 5 8 35 : 38 26 9. (9.) TSG Estenfeld 21 8 2 11 37 : 59 26 10. (10.) SV Sickershausen 21 7 4 10 32 : 42 25 11. (12.) SB Versbach 21 6 5 10 34 : 54 23 12. (11.) SV Sonderhofen 20 5 5 10 37 : 40 20 13. (13.) Dettelbach und Ortsteile 18 6 1 11 25 : 45 19 14. (14.) SV Bütthard 21 4 3 14 29 : 53 15 15. (15.) Lindleinsmühle 19 4 2 13 40 : 75 14 16. (16.) Geroldshausen/Uengersh. 19 3 2 14 21 : 60 11

In der ersten Hälfte konnte Bütthard gegen den Tabellenführer noch mithalten. Und nachdem Lorenz Brell frei gespielt wurde, stand der vor dem Tor und brachte seine Farben überraschend in Führung. Aber die SG hatte die entsprechende Antwort parat und nur wenige Minuten später gelang Marco Brandner der Ausgleich, als er den Ball über den herausstürmenden Büttharder Torwart. Nach der Pause kam der Tabellenführer so richtig in Fahrt. Innerhalb von wenigen Minuten zog die SG auf 1:4 davon. Bei Bütthard machte sich nun Resignation breit, die Niederlage war mit 1:6 nun doch recht deftig.

Auch Verfolger Schwarzach ließ es so richtig krachen. Hatten die Stürmer in der Vorwoche beim Gipfeltreffen in Mainstockheim noch Ladehemmung, so holten sie gegen Neuling Lindleinsmühle diesmal Versäumtes nach. Mit 12:2 wurde der Gast regelrecht vom Platze gefegt. Simon Pauly steuerte vier Treffer bei.

Eine unnötige Niederlage kassierte Dettelbach gegen Heidingsfeld. Die Heimelf hatte sich noch nicht sortiert, da stand es schon 1:0 für Heidingsfeld. Es dauerte bis kurz vor dem Seitenwechsel, ehe Julian Deinlein der Ausgleich gelang. Wie schon zu Beginn des Spiels war Dettelbach nach Wiederanpfiff nicht bei der Sache: Wieder war es Florian Holstein, der die Schläfrigkeit der Abwehr zur erneuten Führung nutzte. Im Gegenzug verwandelte Lukas Popp seinen Strafstoß zum Ausgleich, doch Johannes Dederich markierte den Heidingsfelder Siegtreffer per Freistoß.

SV Bütthard – SG Buchbrunn/Mainstockheim 1:6 (1:1)

Tore: 1:0 Lorenz Brell (24.), 1:1 Marco Brandner (30.), 1:2 Jonel Istrate (50.), 1:3, 1:4 Maximilian Eberhard (50., 54.), 1:5 David Kopping (68.), 1:6 Johannes Dorsch (83.).

SV Sickershausen – FG Marktbreit/Martinsheim 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Julian Rahmann (72., Foulelfmeter), 2:0 Albert Fischer (77.).

Dettelbach/OT – SV Heidingsfeld 2:3

Tore: 0:1 Florian Holstein (1.), 1:1 Julian Deinlein (40.), 1:2 Florian Holstein (46.), 2:2 Lukas Bock (48., Foulelfmeter), 2:3 Johannes Dederich (60.).

SV Geroldshausen – SV Sonderhofen 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Sebastian Wolf (21.), 2:0 Florian Boldt (35.), 2:1 Marco Pregitzer (67.).

SC Schwarzach – Lindleinsm. 12:2 (4:1)

Tore: 1:0, 2:0 Pauly (12., 27.), 2:1 Ulusoy (37., Foulelfmeter), 3:1 Pauly (39.), 4:1 Eichelbrönner (41.), 4:2 Moubarak Amidou (49.), 5:2 Bracht (49.), 6:2 Pauly (52.), 7:2 Scheidler (59), 8:2 Eichelbrönner (60.), 9:2 Weckert (68.), 10:2 Rabenstein (70.), 11:2 Androw (80.), Gutsche (84., Foulelfmeter).