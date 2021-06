Zwei Nachwuchsathleten der LAZ Kreis Würzburg sind erfolgreich von den unterfränkischen Meisterschaften im Stabhochsprung zurückgekehrt. Diese fanden am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Einladungssportfestes bei der DJK Aschaffenburg statt.

Dort wurden die Bezirkstitel in allen Altersklassen vergeben. Trainer Freddy Schlund habe seine beiden Sportler vom TSV Eibelstadt gut eingestellt, so dass beide motiviert zum Wettkampf gefahren seien, heißt es in einer Pressemitteilung.

Finn Hauk (Altersklasse M13) platzierte sich mit 2,41 Metern in dem gemischten Wettbewerb vor Finnegan Koch (M14) mit 2,01 Metern und Stella Staudte (W13) mit 1,81 Metern von der DJK Aschaffenburg. Hauk wiederholte seinen Vorjahreserfolg und steigerte die persönliche Bestleistung um 30 Zentimeter, wodurch er die Qualifikationsnorm für die bayerischen Meisterschaften in der Altersklasse M14, die voraussichtlich Ende August in Hösbach stattfinden, erfüllte.

Luk Jantschke gewann den Titel in der Altersklasse M15, indem er eine Höhe von 2,71 Metern übersprang. Aufgrund von technischen Problemen beim Anlauf konnte er noch nicht an seine Leistungen im Vorjahr anknüpfen. Da er aber im vergangenen Jahr drei Meter überwunden hatte, ist er bereits für die bayerischen Meisterschaften qualifiziert.