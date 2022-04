Fußball, Landesliga Nordwest, Meisterrunde, Männer

FC Geesdorf – TuS Röllbach 1:0 (0:0)

Der FC Geesdorf kann den Sekt kalt stellen. Nach dem 1:0 im Spitzenspiel gegen den TuS Röllbach in der Meisterrunde der Landesliga Nordwest steht der Titelgewinn der Geesdorfer kurz bevor. Sie haben sieben Zähler Vorsprung und ein Spiel weniger als der Kontrahent.

Spitzenspiel stand drauf, Spitzenspiel war drin: zumindest in den ersten 20 Minuten. Da erfreuten beide Mannschaften die Zuschauenden mit einem flotten Kick und vielen Torraumszenen auf beiden Seiten. Für Geesdorf verpassten Vincent Held und Niclas Staudt ein frühes Tor.

Held war nach einem Fehlpass von Röllbachs Schlussmann Erich Giesbrecht zu überrascht und schoss deutlich vorbei (5.), Staudt setzte die Kugel, nachdem sie von der Latte abgeprallt war, über das Tor (11.). Doch auch der Gast hatte in der Anfangsphase in Person von Alexander Grimm zweimal die Chance zu treffen.

Geesdorf kontrolliert nach unterhaltsamem Beginn das Tempo

"Wir haben ganz klar in der ersten Halbzeit Zählbares liegen gelassen und hätten zur Pause mit 2:0 führen können", trauerte Röllbachs Trainer Michael Ball den vergebenen Möglichkeiten nach. Denn allzu viel Gefährliches nach vorne sollte der TuS im weiteren Verlauf nicht mehr zustande bringen. "Nach vorne haben uns nach den ersten 20 Minuten die Lösungen gefehlt", sagte Ball.

Das lag auch daran, dass Geesdorf nach der unterhaltsamen Startphase zunehmend das Tempo rausnahm und auf Ballkontrolle in der eigenen Hälfte aus war. Dieses Mittel sei sowohl der hohen Belastung in den vergangenen Wochen als auch dem Lerneffekt aus der 0:3-Niederlage im Hinspiel geschuldet gewesen, erklärte Gessdorfs Spielertrainer Jannik Feidel: "Im Hinspiel standen wir viel zu hoch. Das wollten wir besser machen und den Gegner ein wenig locken."

Held, dessen Schuss noch von der Torlinie gekratzt wurde, verpasste kurz vor der Pause noch die Führung für Geesdorf. Die erzielte kurz nach dem Wechsel dann Niclas Staudt mit einem gleichermaßen sehenswerten wie umjubelten Dropkick nach einer Ecke (49.).

Feidel nimmt noch keine vorzeitigen Glückwünsche entgegen

Die Gastgeber gingen mit dem Vorsprung im Rücken und im Wissen um die Bedeutung eines Sieges in der Folge kein größeres Risiko mehr ein, hielten den Gegner dabei aber geschickt in Schach. Während Simon Goldhammer, zweiter Teil des Röllbacher Trainerduos, Geesdorf schon zum Titel gratulierte, wollte Feidel, dessen Mannschaft aus vier Spielen rechnerisch noch einen Sieg benötigt, davon noch nichts wissen.

Er sei zu Demut erzogen worden und nehme Glückwünsche erst dann entgegen, wenn der Erfolg unverrückbar feststehe. Aber: "Wir wissen natürlich um die Ausgangsposition. Wenn wir in den letzten Spielen an unsere Grenzen gehen und unsere Leistung abrufen, bin ich sehr zuversichtlich", sagte Feidel.

Einziger Wermutstropfen aus Geesdorfer Sicht an diesem Nachmittag war der Platzverweis gegen Siegtorschütze Staudt, der seinem Gegenspieler in der hektischen Schlussphase kurz hinter der Mittellinie unnötig von hinten in die Beine grätschte und zurecht Rot sah.