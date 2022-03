Die Frauen des TV Segnitz nehmen an diesem Wochenende, 5. und 6. März, an der Endrunde um die deutsche Faustball-Meisterschaft in der Halle teil. Sie haben sich als Dritte in der Ersten Bundesliga Süd für das Turnier im niedersächsischen Moslesfehn qualifiziert.

Alle Spielerinnen sind dabei, wenn die Mannschaft die rund 500 Kilometer lange Fahrt antritt. Nur ihr Trainer kann nicht mit: "Da investierst du das ganze Jahr so viel und kannst dann beim Höhepunkt nicht dabei sein, das tut weh", gibt Uli Lauck wehmütig zu. Denn jetzt hat ihn das Coronavirus erwischt, was in der Faustball-Familie Lauck dazu führte, dass sich seine Frau Steffi, die die Mannschaft begleitet, ausquartiert hat.

Intensive Vorbereitung

Die Vorbereitung seit dem letzten Bundesliga-Spieltag vor vier Wochen sei intensiv gewesen, berichtet Uli Lauck am Telefon. Dreimal pro Woche habe seine Mannschaft trainiert, zweimal in der eigenen Halle in Segnitz und ein weiteres Mal in Nürnberg in einer größeren Halle.

"Das A und O sind die Zuspiele auf unsere Schlägerin", weiß Lauck, worauf es gegen die besten Mannschaften Deutschlands ankommt. Die Segnitzerinnen treffen in der Vorrunde auf den TSV Dennach, Erster im Süden, und den Ahlhorner SV, Zweiter im Norden. Es sei wohl die stärkere der beiden Gruppen, schätzt Lauck.

Spezielle Endspielsituation

"Wir nehmen das als einen gewöhnlichen Spieltag mit zwei Spielen. Den zweiten Tag am Sonntag sehen wir als Zugabe", nimmt Lauck den Druck von seiner Mannschaft. Er weiß: Am Können seiner Mannschaft liege es nicht, doch müssten die jungen Spielerinnen mit der speziellen Endspielsituation umgehen.

Was ihn ärgert: Der Veranstalter, die Deutsche Faustball-Liga (DFBL), habe kurzfristig die Ausschreibung verändert. Zuvor sollte die Endrunde unter der 2G-plus-Regel stattfinden, wodurch Ungeimpfte ausgeschlossen gewesen wären. Das Fehlen einer wichtigen Spielerin hätte einen der beiden Segnitzer Vorrundengegner wohl geschwächt.

Sieg über Calw als Muster

Aber drei Tage vor dem ersten Aufschlag passte die DFBL mit dem Hinweis auf die Öffnungsdynamik ihre Bedingungen an die in Niedersachsen gültigen Vorgaben an, die für Sport die 3G-Regel vorsehen. "Nachdem wir während der Saison je nach Austragungsort jedes Mal eine andere Vorgabe hatten, war ich erleichtert, dass es endlich eine klare Aussage gab – und dann passiert das", wettert Lauck.

Nun müsse sich seine Mannschaft aber auf das Sportliche konzentrieren: "Wenn wir die gleiche Leistung zeigen wie beim 3:0 an unserem Heimspieltag gegen Calw, ist für uns auch dort alles machbar."

Alle Spiele der Endrunde um die deutsche Faustball-Meisterschaft bei den Frauen am 5. und 6. März zeigt Sportdeutschland.tv in einem kostenpflichtigen Livestream.

Faustball-Endrunde 2021/22 Vorrunde Gruppe A: TV Jahn Schneverdingen, TSV Calw, SV Moslesfehn. Gruppe B: Ahlhorner SV, TSV Dennach, TV Segnitz. Samstag, 5. März, ab 11 Uhr:

Schneverdingen – SV Moslesfehn

TSV Dennach – TV Segnitz

Schneverdingen – TSV Calw Samstag, 5. März, ab 14.30 Uhr:

Ahlhorner SV – TV Segnitz

TSV Calw – SV Moslesfehn

TSV Dennach – Ahlhorner SV Finalrunde Sonntag, 6. März, ab 10 Uhr:

1. Gruppe A – 2. Gruppe B

1. Gruppe B – 2. Gruppe A Sonntag, 6. März, 12.45 Uhr:

Spiel um Platz drei Sonntag, 6. März, 14.15 Uhr:

Finale, anschließend Siegerehrung

