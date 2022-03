Daran werden wir noch eine ganze Weile knabbern", sagte der Segnitzer Trainer Uli Lauck einen Tag nach der Endrunde um die Faustball -Meisterschaft der Frauen im niedersächsischen Moslesfehn.

Als Dritter in der Ersten Bundesliga Süd waren die Segnitzerinnen in den Landkreis Oldenburg gefahren, um sich dort mit den besten deutschen Faustball-Mannschaften in der Halle zu messen .

Im Morgengrauen nach Moslesfehn

Sogar für Trainer Uli Lauck ging es kurzfristig noch am Spieltag in den hohen Norden , da er sich noch am Freitagabend mit einem negativen Corona-Test aus der Isolation "freitesten" konnte: fünf Uhr aufstehen, sechs Uhr im Auto und fünf Stunden Fahrt – so stand er pünktlich zum Turnierbeginn in der Halle.

Was er dort sah, imponierte ihm, obwohl die Segnitzerinnen ihr erstes Spiel gegen den TSV Dennach mit 1:3 verloren. Den ersten Satz gewannen die Weiß-Blauen und hätten im dritten erneut in Führung gehen können, doch gaben sie ihn in der Satzverlängerung (12:14) noch gab.

"Wir dürfen trotzdem mit unserer Leistung zufrieden sein, denn wir haben fast alles abgerufen, was wir können", meinte Lauck. "Wir hätten den Sack im dritten Satz zumachen können. Leider ist es uns aber nicht gelungen, diese Leistung im ganzen Spiel konstant zu erbringen."

Selbstbewusste Segnitzerinnen

In Moslesfehn traten die Segnitzerinnen selbstbewusst auf – ganz anders als bei vorherigen Meisterschaften, als sie der Aufgabe noch nicht gewachsen schienen , waren sie diesmal in der Lage, ihr Können im geforderten Moment abzurufen.

Im zweiten Vorrundenspiel gegen den Ahlhorner SV steigerten die TVS-Frauen ihre Leistung und bezwangen den Zweiten der Ersten Bundesliga Nord trotz eines 0:1-Rückstands mit 3:1 nach Sätzen. "Das war eine richtig klasse Leistung von uns", bestätigte ihr Trainer später.

Faustball-Meisterschaft 2021/22 Vorrunde Samstag, 5. März, ab 11 Uhr:

Schneverdingen – Moslesfehn 3:0 (11:4, 11:8, 11:8)

Dennach – Segnitz 3:1 (7:11, 11:5, 14:12, 11:7)

Schneverdingen – Calw 3:2 (11:7, 11:4, 6:11, 9:11, 11:4) Samstag, 5. März, ab 14.30 Uhr:

Ahlhorn – Segnitz 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 7:11)

Calw – Moslesfehn 3:1 (11:8, 11:5, 13:15, 11:5)

Dennach – Ahlhorn 1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 9:11) Gruppe A:

1. Schneverdingen 81:57 | 6:2 | 4:0

2. TSV Calw 83:81 | 5:4 | 2:2

3. SV Moslesfehn 53:79 | 1:6 | 0:4 Gruppe B:

1. TSV Dennach 78:75 | 4:4 | 2:2

2. Ahlhorner SV 75:76 | 4:4 | 2:2

3. TV Segnitz 76:78 | 4:4 | 2:2 in den Tabellen: Bälle | Sätze | Punkte Quelle: jst

Da Ahlhorn im letzten Gruppenspiel die Dennacherinnen mit 3:1 besiegte, lagen alle drei Mannschaften mit je einem Sieg (und einer Niederlage) sowie 4:4 Sätzen in der Tabelle gleichauf. Die Entscheidung, wer das Halbfinale erreicht, musste über die gewonnenen Bälle fallen – und diese fiel denkbar knapp gegen Segnitz aus: Hätte Segnitz einen Ball mehr gewonnen, also beispielsweise einen Satz nicht mit 5:11, sondern mit 6:11 verloren, wären sie Zweiter geworden, nicht Ahlhorn.

Feld-Saison beginnt Anfang Mai

"Wir haben im Gegensatz zur deutschen Meisterschaft im Feld im vergangenen Jahr diesmal eine Topleistung gezeigt. Umso bitterer ist die Art und Weise, wie wir aus dem Turnier ausgeschieden sind", kommentierte Uli Lauck das Segnitzer Faustball-Drama, wonach jede Spielerin wohl an einen Ballwechsel gedacht hatte, den sie hätte besser spielen können.

In dieser Woche legt die Mannschaft zunächst eine Pause vom Faustball ein, um die Enttäuschung des unglücklichen Ausscheidens zu verarbeiten und den Kopf frei für neue Aufgaben zu bekommen. "Die Niederlage macht uns nur noch größer", weiß Lauck um den Erfahrungsgewinn.

Am Dienstag geht es weiter mit dem Training, Grundlagen schaffen, bevor die Feld-Saison 2022 in der Ersten Bundesliga Süd am Sonntag, 8. Mai, mit einem von vier Segnitzer Heimspieltagen auf dem Sportgelände an der Jahnstraße beginnt.

Faustball-Meisterschaft 2021/22 Finalrunde Sonntag, 6. März, ab 10 Uhr:

Schneverdingen – Ahlhorn 3:1 (11:2, 11:7, 7:11, 11:5)

Dennach – Calw 1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 11:13) Sonntag, 6. März, 12.45 Uhr:

Dennach – Ahlhorn 0:3 (9:11, 8:11, 5:11) Sonntag, 6. März, 14.15 Uhr:

Calw – Schneverdingen 1:3 (11:6, 10:12, 4:11, 4:11) Quelle: jst

Faustball-Frauen des TV Segnitz ohne Trainer bei der Endrunde (4.3.2022)

Segnitzer Frauen fahren zur deutschen Faustball-Meisterschaft (7.2.2022)

Segnitzer Frauen fehlt nur ein Schritt zur Faustball-Endrunde (31.1.2022)

Segnitzer Faustballerinnen nehmen im Endspurt den Druck weg (24.1.2022)

Segnitzer Faustball-Männer ziehen gegen die Favoriten den Kürzeren (10.1.2022)



Segnitz kann im Faustball-Spitzenspiel die Leistung nicht abrufen (13.12.2021)

Ball über die Schnur statt Faustball: Segnitz harmlos im Angriff (6.12.2021)

Warum der Segnitzer Faustball-Trainer mal Dampf ablassen muss (29.11.2021)