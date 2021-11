An diesem Wochenende starten die Erste Bundesliga Süd der Frauen und die Zweite Bundesliga Süd der Männer in die Faustball -Hallenrunde. In beiden Ligen ist der TV Segnitz mit einem Team vertreten.

Die Segnitzer Frauen müssen zunächst auswärts im badischen Dennach antreten. Als dritte Mannschaft tritt der TV Unterhaugstett an diesem Sonntag, 7. November, ab 11 Uhr in der Neuenbürger Stadthalle an. Einen Heimspieltag organisieren die Segnitzerinnen um Nationalspielerin Svenja Schröder am Sonntag, 5. Dezember. Antreten werden der TSV Pfungstadt und der TSV Calw.

Heimspiele in Randersacker

Da die vereinseigene Halle an der Jahnstraße zu klein ist, trägt der TV Segnitz seine Heimspieltage in der Sporthalle in Randersacker aus.

Die Segnitzerinnen seien "mittlerweile über ganz Bayern verstreut", berichtet ihr Trainer Uli Lauck, was für das gemeinsame Training "freilich nicht optimal" sei. Er werde in dieser Saison von seiner Frau Steffi beim Coachen unterstützt: Sie werde mehr das offensive, er das defensive Spiel im Blick haben.

In Dennach hätten sie zwar gegen die Gastgeberinnen "nichts zu verlieren", Unterhaugstett aber sei für die Mannschaft "eine Bewährungsprobe, die wir gewinnen müssen".

Die Segnitzer Männer starten sogleich mit einem Heimspieltag in der Randersackerer Sporthalle in die Saison. An diesem Samstag, 6. November, sind ab 15 Uhr der NLV Stuttgart-Vaihingen und der TV Waldrennach zu Gast. Sie tragen noch zwei weitere Heimspieltage aus: Am Samstag, 13. November, und am Samstag, 4. Dezember, schlägt die Mannschaft auch in heimischer Halle auf.

"Es ist unsere erste richtige Runde nach dem Aufstieg in die zweite Liga, nachdem die vorherige Saison abgebrochen wurde", sagt Trainer Christian Lauck. Ziel sei der Klassenerhalt. "Aber dafür müssen wir uns richtig strecken", weiß er um die Schwere jener Aufgabe. Denn ihre nun auch in der Halle erreichte Zweitklassigkeit wollen die Segnitzer nicht so schnell wieder aufgeben.