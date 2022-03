Fußball-Kreisligist SC Schwarzach hat die Nachfolge des zum TSV Unterpleichfeld wechselnden Simon Friedrich geregelt. Neuer Co-Trainer an der Seite von Spielertrainer Tim Reiner, der ebenfalls zur neuen Saison auf Julian Bohlender folgt, wird Daniel Diroll, teilt sein neuer Verein mit.

Der 30-Jährige, der in der Jugend für seinen Heimatverein TSG Sommerhausen, den Würzburger FV und den 1. FC Nürnberg (42 Einsätze in der U-19-Bundesliga) spielte, lief in der Regionalliga für den Club, die Würzburger Kickers und den FC 05 Schweinfurt auf.

Mit den Würzburger Kickers wurde er in der Saison 2014/15 unter Trainer Bernd Hollerbach Meister in der Regionalliga Bayern. Insgesamt absolvierte Diroll 56 Regionalliga-Spiele (fünf Tore), davon die Mehrzahl (31 Spiele) für den FC 05. Jedoch beendete er 2017 aufgrund anhaltender Knieprobleme seine aktive Karriere und wechselte in den Trainerbereich.

Zunächst war Diroll zwei Jahre lang Co-Trainer von Patrick Sträßer beim damaligen Landesligisten TSV Karlburg, danach für ein Jahr Trainer beim TSV Güntersleben in der Kreisklasse. Dort hörte er nach der abgebrochenen Saison 2019/21 auf, kündigte aber damals bereits an, nach einer einjährigen Auszeit wieder als Co-Trainer einsteigen zu wollen.

Der SC Schwarzach ist zurzeit Erster in der Kreisliga Würzburg 1 , hat zwei Punkte Vorsprung auf den SV Heidingsfeld, aber auch schon zwei Spiele mehr absolviert.