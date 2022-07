Fußball: Bezirksliga vor 15 Minuten

Euphorie beim Kreisliga-Meister: Wie Aufsteiger SC Schwarzach diesmal in der Bezirksliga bestehen möchte

Die Schwarzacher treten zum zweiten Mal in der Bezirksliga an. Selbstbewusst, aber mit Respekt vor der Aufgabe. Was Spielertrainer Tim Reiner fordert, um das Saisonziel zu erreichen.