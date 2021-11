Tischtennis, Regionalliga Süd Männer

TV Etwashausen – TSV Bad Königshofen II 1:9 (8:27)

Überraschend deutlich musste der TV Etwashausen im Regionalliga-Derby der Bundesliga-Reserve des TSV Bad Königshofen den Vortritt lassen. Lediglich Kamil Michalik konnte bei der 1:9-Pleite einen Punkt für den Klub aus der Gärtnervorstadt holen. Das war in den vergangenen Jahren stets anders. Nicht nur, dass Kitzingen nur 75 Kilometer von Bad Königshofen entfernt liegt. Auch in den Tabellen und Duellen waren sich die beide Mannschaften recht nah.

Nach der abgebrochenen Corona-Saison 2019/20 war Bad Königshofen II als Oberliga-Meister aufgestiegen, dicht gefolgt von Etwashausen. Nun trafen beide Teams erstmals in der vierthöchsten Tischtennis-Spielklasse aufeinander.

Etwashausen verliert beide Doppel

Schon in den Doppeln ging es für den TVE ungünstig los: Sowohl Felix Günzel und Christoph Sasse als auch Kamil Michalik und Felix Jäger unterlagen ihren Gegnern jeweils mehr oder weniger deutlich. Anschließend schlug Michalik zwar das 16-jährige TSV-Talent Akito Itagaki, Sohn des vereinseigenen Erstliga-Trainers Koji Itagaki, das sollte es aber gewesen sein mit der Etwashäuser Herrlichkeit.

Etwashausens Günzel verlor parallel gegen Bad Königshofens Spitzenspieler Christoph Schüller. Zumindest einen Satz konnte ihm der neue TVE-Kapitän abnehmen. Kurz vor dem Lockdown im März 2020 hatte Günzel bei einem 8:8 beider Teams Schüller noch bezwingen können – genau wie Michalik, der gegen die Nummer 90 der deutschen Rangliste ebenfalls chancenlos war.

Der Leistungsunterschied lag wohl auch daran, dass die jungen Bad Königshofener noch entwicklungsstärker sind und in den vergangenen eineinhalb Jahren die deutlich besseren Trainingsbedingungen hatten. Denn auch Manuel Jäger konnte seinen Gegner Marcin Miszewski im Oktober 2019 besiegen, diesmal unterlag er ihm aber in drei Sätzen, wenn auch zwei davon ganz knapp endeten. Das war insoweit nicht überraschend, da Schüller, Itagaki und Miszewski bei ihren Siegen mehr Leistungspunkte auf dem Konto hatten als ihre Gegenüber.

Sasse zwingt Gegner über fünf Sätze

Dass aber auch Gäste-Spieler Maximilian Dreher sowohl gegen Jäger als auch gegen Sasse punkten sollte, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Sasses Match ging immerhin über fünf Durchgänge. Der Etwashäuser holte einen 1:2-Satzrückstand auf, musste sich aber im letzten Satz mit 8:11 geschlagen geben.

Während die Bad Königshofener am Nachmittag des gleichen Tages bereits den TTC Zella-Mehlis mit 6:4 geschlagen hatten, spielte Etwashausen am Wochenende nur einmal. Weiter geht's für den TVE am Sonntag, 14. November, bei Schlusslicht Thalkirchen.

Ergebnisse, Doppel: Günzel/Sasse – Schüller/Miszewski 11:7, 4:11, 8:11, 5:11; Michalik/Jäger – Itagaki/Dreher 9:11, 5:11, 8:11. Einzel: Michalik – Itagaki 11:7, 11:8, 11:8; Günzel – Schüller 8:11, 4:11, 15:13, 7:11; Jäger – Dreher 14:16, 7:11, 8:11; Sasse – Miszewski 5:11, 11:5, 10:12, 10:12; Michalik – Schüller 3:11, 4:11, 7:11; Günzel – Itagaki 10:12, 5:11, 6:11; Jäger – Miszewski 2:11, 11:13, 9:11; Sasse – Dreher 11:6, 14:16, 11:13, 11:6, 8:11.