Die Segnitzer Faustballerinnen orientieren sich in der Ersten Bundesliga Süd nach oben. Mit zwei Siegen – ein 3:1 gegen den TV Ötisheim und ein 3:0 gegen den TSV Gärtringen – haben sie den aktuellen Spieltag beendet.

Zwei Pflichtsiege, wie Trainer Uli Lauck bemerkte: "Schön war's nicht, aber erfolgreich." In ihrem ersten Spiel gegen den noch punktlosen Tabellenletzten Ötisheim (11:6, 11:4, 5:11, 11:7) begannen die Segnitzerinnen stark, doch ließen sich den dritten Satz vom Gegner abnehmen. "Da haben wir die Punkte nicht mehr gemacht", stellte Lauck fest. "Es war gut, aber meine Ansprüche sind höher."

Vorentscheidender Heimspieltag in Segnitz am Feiertag

Gegen die gastgebenden Gärtringerinnen gelang ihnen ein Sieg (14:12, 11:5, 11:9) ohne Satzverlust. Im ersten Durchgang mussten die Segnitzerinnen zwar in die Verlängerung, doch ließen nicht locker und zogen ihn auf ihre Seite. Danach boten sie eine souveräne Leistung, zumal sich bei den Gegnerinnen bemerkbar machte, dass sie bei ihrem Sieg über Ötisheim über fünf Sätze gehen mussten.

Bereits an diesem Donnerstag, 26. Mai, gastieren der TSV Pfungstadt und der TSV Calw zum Segnitzer Heimspieltag (ab 11 Uhr) an der Jahnstraße. Da Feiertag ist und der TV Segnitz ein Weißwurstfrühstück zum "Vatertag" anbietet, hofft Uli Lauck auf zahlreiche Zuschauende. Und auch sportlich ist's wichtig: "Das kann gegen zwei direkte Konkurrenten bereits ein vorentscheidender Spieltag sein."

Mit nur einem Sieg kehrten die Segnitzer Männer in der Zweiten Bundesliga Süd von ihrem Spieltag im sächsischen Kubschütz zurück. Dabei bezwangen sie die Gastgeber mit 3:0, unterlagen aber mit 0:3 dem NLV Stuttgart-Vaihingen.

Gegen die punktgleichen Schwaben hatten die Segnitzer in ihrem ersten Spiel keine Chance (5:11, 8:11, 5:11). Besser lief es für sie gegen Kubschütz (11:6, 14:12, 12:10), obwohl sie im zweiten und dritten Satz in die Verlängerung gehen mussten.

Für die Segnitzer Männer, die aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses mit 4:8 Punkten den vorletzten Rang belegen, steht der nächste Heimspieltag an diesem Samstag, 28. Mai, an. An der Jahnstraße gastieren (ab 15 Uhr) der TV Hohenklingen (8:4 Punkte) und TV Augsburg (10:2), die auf den Plätzen zwei und drei stehen.