Der Wettergott meinte es gut mit dem ADAC-Ortsclub (OC) Würzburg beim einzigen Doppel-Kartturnier in Unterfranken an den ersten beiden Maiwochenenden. Dagegen spuckte der Technik-Teufel dem OC um den Vorsitzenden Harald Walter und seinen 63 Helfern in die Suppe. Vormittags streikte die Zeitmessung und am Nachmittag spielte der Ergebnisdrucker zeitweise nicht mit, dafür lief es sportlich Besser für die Würzburger Fahrer.

Bei der Doppelveranstaltung A waren insgesamt 112 weibliche und männliche Kartfahrer am Start, die größte Streitmacht stellte der OC Würzburg mit 28 Teilnehmern. Fast eine totale Dominanz unter den 47 Teilnehmern gab es bei den 270er-Karts, dort fuhr Rainer Krapf den Sieg in der Klasse 4 unter den ältesten Teilnehmern heraus. Für gar einen Vierfach-Triumph sorgten in der Klasse 2 der Sieger Leon Volkmann, der vor seinen Vereinskameraden Maximilian Naser, Tim Hilpert und Marina Krapf gewann. Mit Florian Naser stand auch in der Klasse 3 ein Würzburger auf dem Siegerpodest. Bei den 270ern agierte Volker Pickl als Slalomleiter und Johannes Hilpert beim Jugendkart und die Organisationsleitung oblag Birgit Graber-Pickl. Im Segment des Unterfränkischen Jugend-Kart-Slalom war für Spannung gesorgt. Auch dort errangen die Würzburger fünf Podestplätze durch Tim Hilpert, Mia Losehand, Elias Heinlein, Sophia Weiß und Silas Weidlein undf in der Mannschaftswertung kamen sie auf den zweiten Platz hinter dem MSC Knetzgau.

Kitzinger nutzen ihren Heimvorteil

Beim Saisonauftakt eine Woche vorher hatten die Jungs des AMC Kitzingen ebenso ihren Heimvorteil genutzt wie die Würzburger auf dem Firmengelände des Unternehmens Schum in Dettelbach. Jetzt verteidigte Julian Friemelt seine Führung im Unterfranken-Klassement. Nach seinem ersten Saisonsieg zuhause wurde zwar nur Zweiter in Dettelbach, verteidigte aber den Platz an der Sonne vor seinem schärfstem Verfolger Pascal Godula vom MSC Knetzgau. Denn der zweite Platz kostete dem Kitzinger kaum Punkte, weil Klassesieger Colin Halbig vom MC Ansbach keine Unterfranken-Punkte bekam. Julian Friemelt belegt nach zwei Rennen den Spitzenplatz auf unterfränkischer und bayerischer Ebene sowei auch in der ADAC-Wertung "Wir haben den Anspruch, die Tickets für ADAC-Bundesendläufe und die Deutsche Meisterschaft zu lösen", sagte Markus Friemelt, der Vater der Friemelt-Brüder und Trainer des AMC Kitzingen. "Doch die Konkurrenz schläft nicht", gab der Trainer zu bedenken, was in Dettelbach dazu führte, dass Kevin Friemelt als Dritter der Klasse 5 seinen Konkurrenten Tim Hilpert vom OC Würzburg und Sieger Raphael Stoppel vom MSC Knetzgau den Vortritt lassen musste. Nach seinem Sieg zum Saisonauftakt liegt er in der unterfränkischen und bayerischen Wertung vorne, während Raphael Stoppel die ADAC-Wertung anführt.

Nicht für vordere Plätze bei den Rennen in Kitzingen und Dettelbach reichte es für Marie Vogelskamp (Klasse 3) und Tim Vogelskamp (Klasse 5). Felix Pinkl (Klasse 4) war in Kitzingen guter Sechster gewesen und beendete das Dettelbacher Rennen auf Rang zehn. Derweil hatte Tony Michalek (Klasse 4) nur beim Heimrennen mitgemischt, wo er als Zweiter gut Meisterschaftspunkte sammelte.