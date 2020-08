Die Segnitzer Faustball-Frauen verpassen die Deutsche

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Uli Lauck, Trainer der Bundesliga-Faustballerinnen des TV Segnitz, in den beiden vergangenen Wochen. „Mit diesen Leistungen können wir jeden in Deutschland schlagen“, konstatierte er nach dem ersten Runde der Süd-Bundesliga. Doch statt der Qualifikation für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft folgte jetzt beim zweiten Durchgang in Dennach die Ernüchterung. Dort verspielten die Segnitzerinnen die Qualifikation für die Deutsche.

Lauck musste zuerst als Referee die Partie Unterhaugstett gegen Calw pfeifen und kam zum Schluss, dass die Gegner schlagbar sein müssten. Doch er wurde eines Besseren belehrt, reichte es nur zu einem Sieg mit 3:1-Sätzen gegen Unterhaugstett. Auf dem holprigen und trockenen Platz brachte Segnitz gegen den TSV Calw im übertragenen Sinne kein Bein auf den Boden und unterlag 0:3. „Mit der Leistung haben wir nichts bei der Deutschen zu suchen“, meinte Lauck, der kein Blatt vor den Mund nahm.

Ein Sieg im direkten Duell mit Calw hätte das Ticket bedeutet, so ging Segnitz nach der Niederlage leer aus, weil das Team als Vierter in der Endabrechung alle drei Qualifikations-Plätze für die Deutsche verpasste. Damit war die wegen Corona angepasste Runde für die Segnitzerinnen auch rasch wieder vorbei. Für die kommende Hallenrunde existiert zwar schon ein Spielplan, doch wissen die Faustballer nicht, ob der wegen der Hallenfrage auch realisiert werden kann.