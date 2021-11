Zeigt Abtswinds Trainer Claudiu Bozesan (rechts) seinem Stürmer Severo Sturm, wo das gegnerische Tor steht? Muss er eigentlich gar nicht, denn Sturm erzielte in der laufenden Saison schon zehn Tore. An diesem Samstag treten die Abtswinder zum unterfränkischen Duell in der Fußball-Bayernliga in Karlburg an.