Kreisliga 1 Würzburg

SC Schwarzach – SV Sonderhofen 5:1 FG Marktbreit/Martinsheim – SC Lindleinsmühle 5:0 SV Maidbronn – SV Heidingsfeld abg. SV Bütthard – Bayern Kitzingen 0:5 SV Sickershausen – Buchbrunn/Mainstockheim 1:4 TSG Estenfeld – Dettelbach und Ortsteile 2:4 SV Geroldshausen – SV Oberpleichfeld 3:2 FC Eibelstadt – SB Versbach 0:1

1. (1.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 23 17 3 3 72 : 26 54 2. (2.) SC Schwarzach 22 16 3 3 71 : 21 51 3. (3.) SV Heidingsfeld 22 15 3 4 68 : 27 48 4. (4.) Bayern Kitzingen 22 11 7 4 55 : 26 40 5. (5.) FC Eibelstadt 23 12 1 10 44 : 39 37 6. (6.) FG Marktbreit/Martinsheim 20 10 5 5 33 : 21 35 7. (7.) SV Oberpleichfeld 21 9 4 8 57 : 50 31 8. (9.) SB Versbach 23 8 5 10 39 : 54 29 9. (8.) SV Maidbronn 21 7 6 8 38 : 41 27 10. (10.) TSG Estenfeld 23 8 2 13 40 : 66 26 11. (13.) Dettelbach und Ortsteile 20 8 1 11 33 : 47 25 12. (11.) SV Sickershausen 23 7 4 12 33 : 50 25 13. (12.) SV Sonderhofen 22 6 5 11 41 : 45 23 14. (14.) SV Bütthard 23 5 3 15 32 : 59 18 15. (16.) SV Geroldshausen 21 4 2 15 24 : 66 14 16. (15.) SC Lindleinsmühle 21 4 2 15 41 : 83 14

Nach dem 5:1 seiner Mannschaft gab sich Schwarzachs Informant Wolfgang generös – auch gegenüber dem unterlegenen Gast. „Sonderhofen war zweikampfstark und körperlich sehr präsent.“ Die Gäste hatten von den drei letzten Partien zwei gewonnen. Diesmal aber offenbarten sie einige Lücken nach hinten, wenn sie den Ball im Spielaufbau verloren hatten. Und die nutzte Schwarzach gnadenlos aus. Bereits zur Pause lag der Aufstiegsanwärter mit 4:0 in Front, und die Partie war entschieden. In der zweiten Hälfte konnte die Schwarzacher es sich leisten, kräftig durchzuwechseln. Sie hatten die Partie stets im Griff, waren aber nicht mehr so durchschlagskräftig wie in der ersten Hälfte und vergaben zudem manch gute Chance.

Nichts wurde es mit der Überraschung zur Kirchweih in Sickershausen. „Die waren einfach abgezockter, haben ihre Chancen reingemacht“, sagte Sickershausens Christoph Wiedemann über den Tabellenführer. „So etwas zeichnet eine Spitzenmannschaft aus.“ Er trauerte aber auch den beiden Großchancen von Albert Fischer kurz vor der Halbzeit und von Julian Rahmann zu Beginn der zweiten Hälfte nach. „Der Sieg für den Tabellenführer war verdient, fiel aber zu hoch aus“.

Dettelbach hat sich mit dem Sieg in Estenfeld etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Nachdem die TSG nach der Pause der Anschlusstreffer gelungen war, stellten Schimmer und Thomeier mit ihren Toren die Weichen auf Sieg.

SC Schwarzach – SV Sonderhofen 5:1 (4:0). Tore: 1:0 Leopold Brachat (6.), 2:0 Dominik Laudenbach (19.), 3:0 Simon Pauly (28.), 4:0 Leopold Brachat (39.), 5:0 Simon Pauly (76.), 5:1 Martin Eck (78.).

FG Marktbreit/Martinsheim – SC Lindleinsmühle 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Ferdinand Merbecks (6.), 2:0 Valentin Gebert (11., Foulelfmeter), 3:0 Selcuk Özdemir (28., Eigentor), 4:0 Ferdinand Merbecks (57.), 5:0 Samuel Stumpf (85.). Gelb-Rot: Selcuk Özdemir (Lindleinsmühle, 75.).

SV Bütthard – Bayern Kitzingen 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Tim Reiner (9.), 0:2 Marcel Solick (24.), 0:3 Marcel Geitz (27.), 0:4, 0:5 Marcel Solick (54., 80.).

SV Sickershausen – SG Buchbrunn/Mainstockheim 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Johannes Dorsch (25.), 1:1 Felix Rahmann (27.), 1:2 Tobias Förster (41.), 1:3 Marco Brandner (62.), 1:4 Patrick Brenneis (86.).

TSG Estenfeld – Dettelbach/Ortsteile 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Lukas Schimmer (4.), 0:2 Julian Deinlein (8.), 1:2 Niklas Münch (61.), 1:3 Lukas Schimmer (65.), 1:4 Maximilian Thomeier (69.), 2:4 Jakob Pietschmann (87.).

SV Geroldshausen – SV Oberpleichfeld 3:2 (3:1). Tore: 0:1 Philipp Kötzner (9.), 1:1 Sebastian Markert (147.), 2:1 Tim Schmitt (17.), 3:1 Florian Boldt (33.), 3:2 Florian Herbig (90.+4).

FC Eibelstadt – SB Versbach 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Roman Dienst (27.).