Es hätte der Höhepunkt dieses Fußball-Herbstes in Abtswind sein sollen: das Bayernliga-Derby gegen den Würzburger FV. Doch seit Donnerstagabend steht fest: Es wird kein Spiel an diesem Samstag geben. Der Verein selbst hat die Partie abgesagt: wegen eines akuten Corona-Falls.

Wie es in einer Online-Meldung auf der Webseite des TSV Abtswind heißt, wurde ein Spieler der zweiten Mannschaft positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet. Der betroffene Spieler habe leichte Symptome und befinde sich - ebenso wie alle Personen, mit denen er in Kontakt stand - in häuslicher Quarantäne.

Der Verein steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit den örtlichen Gesundheitsbehörden sowie den Verantwortlichen des Bayerischen Fußballverbandes. Aus Sicherheitsgründen mussten offenbar auch sämtliche Spieler der ersten Mannschaft zum Corona-Test. Vom Ausgang dieser Tests wird abhängen, ob und wie der Trainings- und Spielbetrieb in den nächsten Tagen stattfinden kann.

Aufgrund mehrerer Kreuzkontakte des Spielers hat der TSV Abtswind nicht nur das Spiel der ersten Mannschaft, sondern vorsorglich auch die für Sonntag angesetzte Partie der zweiten Mannschaft in der Kreisliga bei der DJK Wülfershausen abgesagt.